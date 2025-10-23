ตร.เร่งตรวจสอบสื่อกิมจิตีข่าวชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย ยันมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบกรณีสื่อเกาหลีอ้างรายงานชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย ยืนยันมีมาตรการดูแลป้องกันนักท่องเที่ยวจากขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (23 ต.ค.) พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ เสนอข่าวอ้างว่ามีชาวเกาหลี 11 คน ถูกลักพาตัวในประเทศไทย ว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ขณะนี้เป็นเพียงการรายงานข่าวของสื่อฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตามตำรวจไทยและตำรวจเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์อันดี และมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง
"ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ"รองโฆษก ตร.ระบุ