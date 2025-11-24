น้ำท่วมหาดใหญ่วิกฤต! “ผบ.ตร.” สั่งด่วน ระดมกองร้อยกู้ชีพ ค่ายนเรศวร-ตำรวจน้ำ เร่งอพยพประชาชน

ผบ.ตร. สั่งระดมกำลัง ตชด.-ตำรวจน้ำ-กองร้อยกู้ชีพ ลงพื้นที่หาดใหญ่ รับวิกฤตน้ำท่วมหนัก เร่งอพยพประชาชน ตั้งโรงครัวช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ
วันนี้ (24 พ.ย.) พล.ต.ท.ชัยตพจน์ สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ จนเกิดวิกฤตน้ำท่วม อ.หาดใหญ่เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกอย่างหนัก และล่าสุดเมื่อสถานการณ์ยกระดับ ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนให้ระดมกำลังตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ กองร้อยกู้ชีพ จากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ค่ายนเรศวร ตำรวจน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง นำกำลังพล เรือ รถยกสูง และอุปกรณ์กู้ภัยเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน และกำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่จัดตั้งโครงครัวประกอบเลี้ยง จัดปรุงอาหารส่งให้ประชาชนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัย และศูนย์พักพิงต่าง ๆ
"ผบ.ตร.กำชับให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด โดยให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ และทุ่มเทการปฏิบัติอย่างเต็มกำลังจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป"รองโฆษก ตร.ระบุ