“พล.ต.ท.ไตรงรงค์” ชี้ชัด! แมัคำพิพากษาศาล ปค.สูงสุด พรุ่งนี้ เป็นคุณ ไม่ทำให้ "บิ๊กโจ๊ก" กลับสตช.ได้

“พล.ต.ท.ไตรงรงค์” ชี้ชัด! แม้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พรุ่งนี้ เป็นคุณ ไม่ทำให้ “พล.ต.อ.สุรเชษฐ์” กลับสตช.ได้ เหตุเพราะยังมีคำสั่งไล่ออกติดตัว
วันนี้ (8 ม.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รองโฆษก ตร.) กล่าวถึงกรณีที่วันพรุ่งนี้ (9 ม.ค.) ศาลปกครองสูงสุดได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.117/2567 ซึ่งเป็นคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.), คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) และนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-3 ตามลำดับ ในกรณีที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนโดยมิชอบ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า กรณีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่ง ตร.ที่ 178/2567 ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จากนั้นพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ ต่อ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) โดยโต้แย้งว่าคำสั่งให้ออกจากราชการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมามติ ก.พ.ค.ตร. ยกอุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่าคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว จากนั้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะมีการอ่านคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้
แต่ต่อมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งไล่ออก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และก.พ.ค.ตร.มติเอกฉันท์ยกอุทธรณ์ของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทำให้พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
"คำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าผลจะเป็นคุณหรือโทษ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ก็จะยังไม่ทำให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้กลับมารับราชการตำรวจ เพราะต้องรอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีคำสั่งไล่ออกจากราชการ"พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าว