9 ม.ค.ชี้ชะตา "โจ๊ก" ได้กลับเป็นตำรวจหรือไม่ ศาล ปค.สูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟ้อง ผบ.ตร.กับพวกให้ออกจากราชการมิชอบ

ศาลปกครองสูงสุดนัด 9 ม.ค. อ่านคำพิพากษาคดี "บิ๊กโจ๊ก" ยื่นฟ้อง ผบ.ตร.กลับพวก มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยมิชอบ เมื่อปี 67
วันนี้( 5 ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษา คดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร.ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.), นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-3 กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในวันที่ 9ม.ค.นี้เวลา 13:30 น.
คดีดังกล่าว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ฟ้องว่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผบ.ตร.มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567 ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน กรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNKMASTER จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับ ในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน จึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.พ.ค.ตร. แต่ ก.พ.ค.ตร.มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์
นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาคดีนี้ ยังเป็นคดีอื้อฉาวคดีหนึ่งของศาลปกครองเนื่องจากในชั้นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเดิมองค์คณะ 5 คนที่พิจารณาคดีนี้ในศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวไว้เเล้ว
เเต่ประธานศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้นำคดีเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดอภิปรายพิจารณาเเละมีมติไม่คุ้มครองชั่วคราว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ จนเป็นมูลเหตุให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์มีการยื่นฟ้องอาญาต่อตุลาการศาลปกครองหลายรายต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ