“คมนาคม”เปิดสถิติเดินทางปีใหม่ 69 สะสม 3 วัน ยอดใช้ขนส่งสาธารณะกว่า 8 ล้านคน อุบัติเหตุ 684 ครั้ง ลดลง 15%

“คมนาคม” เผยสถิติเดินทางช่วงปีใหม่ 69 สะสม 3 วัน ตั้งแต่ 30 ธ.ค.68 - 1 ม.ค.69 ยอดใช้ขนส่งสาธารณะกว่า 8 ล้านคน ใช้ระบบรางสูงสุด ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ 684 ครั้ง ลดลง 15% จากปีก่อน เสียชีวิตลดลง 19% บขส.จัดรถเสริม 1,000 คัน รองรับเดินทางเพิ่ม
วันที่ 2 ม.ค. 69 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) กระทรวงคมนาคม สรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม สะสม 3 วัน ของเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่เริ่มนับตังแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 8,267,576 คน ลดลงร้อยละ 3.88 เปรียบเทียบกับวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2567 แบ่งเป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ 7,458,167 คน โดยระบบรางมีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45 ขณะที่ผู้ใช้บริการสูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง (ทางอากาศขาออก) 162,994 คน ภาคใต้ (ทางราง) 102,504 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางถนน) 84,557 คน ภาคเหนือ (ทางราง) 54,203 คน และภาคตะวันออก (ทางถนน) 59,570 คน
ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศมีจำนวนรวม 809,409 คน ลดลงร้อยละ 4.6 สำหรับการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 3,107,227 คัน ลดลงร้อยละ 6.15 และการเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีปริมาณ 3,825,040 คัน ลดลงร้อยละ 20.99
ด้านมาตรการความปลอดภัย กระทรวงคมนาคมได้ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด รวม 222 แห่งทั่วประเทศ ตรวจรถโดยสารรวม 47,122 คัน พบข้อบกพร่อง 33 คัน สั่งแก้ไข 32 คัน และสั่งเปลี่ยน 1 คัน ขณะเดียวกันได้ตรวจการให้บริการด้วยรถไฟ โดยตรวจผู้ปฏิบัติงาน 527 คน ไม่พบแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด ตรวจท่าเรือ/แพ 152 แห่ง ตรวจเรือ 2,701 ลำ พบข้อบกพร่อง 12 ลำ สั่งแก้ไข 12 ลำ ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 3,990 คน ไม่พบแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด
@ภาพรวมอุบัติเหตุลดลง 15%
สำหรับภาพรวมอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม สะสม 3 วัน (วันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569) พบว่า โครงข่ายทางถนนเกิดอุบัติเหตุรวม 684 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 774 คน และเสียชีวิต 91 คน สาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด 436 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ 402 คัน คิดเป็นร้อยละ 35 ลักษณะพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงไม่มีความลาดชัน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพฯ ขอนแก่น และนครราชสีมา จำนวน 5 คน ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ สุพรรณบุรี 33 ครั้ง
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2567) พบว่า อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 15 ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 19 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 7 ส่วนโครงข่ายทางรางเกิดอุบัติเหตุรวม 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 คน ขณะที่โครงข่ายทางน้ำและทางอากาศไม่มีรายงานอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 อย่างเต็มที่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถพิเศษในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวน พร้อมพ่วงตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงในทุกขบวน 210 เที่ยวต่อวัน และเพิ่มขบวนรถเฉพาะกิจ 9 ขบวน 23 เที่ยว เพื่อกระจายปริมาณผู้โดยสารและลดความแออัดในช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น
ด้านความปลอดภัยได้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยผู้โดยสาร ทั้งภายในสถานีและบนขบวนรถตรวจสอบความพร้อมของรถจักรและตู้โดยสารก่อนให้บริการ พร้อมประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเฝ้าระวังบริเวณจุดตัดเสมอระดับรถไฟ - รถยนต์ในพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชนหนาแน่น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งทางถนนและทางรถไฟ
@บขส.จัดรถเสริม 1,000 คัน รองรับเดินทางเพิ่ม
สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 มีประชาชนเดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) 1,000 คัน เพิ่มเติมจากรถ บขส. และรถร่วมบริการที่มีอยู่กว่า 8,000 คัน สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและความปลอดภัยในการเดินทาง
ด้านกรมการขนส่งทางบกกำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ดำเนินการตามมาตรการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสาร รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ GPS และมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice แจ้งเตือนพนักงานขับรถเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่ Airport Ambassador คอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยระบายผู้โดยสาร ลดความแออัด และเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการขาออก อำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้า ในการผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่ เฝ้าระวังผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เน้นย้ำทุกหน่วยงานยังคงคุมเข้มมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และเตรียมพร้อมระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสาร รถไฟ เรือ และเครื่องบิน ต้องมีเพียงพอกับปริมาณผู้โดยสาร และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา และไม่ทิ้งผู้โดยสารกระทรวงคมนาคม พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม”
สามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารการเดินทางและเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส. สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199 และ AOT Contact Center โทร. 1722