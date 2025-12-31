คมนาคม เปิดตัวเลขปีใหม่ผ่าน 4 วัน ปชช.เดินทางเกือบ 11 ล้านคน ถนน 12 สายหลักมีรถใช้กว่า 4.3 ล้านคัน

“คมนาคม” เผยตัวเลขการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2569 ช่วง 4 วันแรก (26 - 29 ธันวาคม 2568) ยอดใช้ขนส่งสาธารณะแตะ 10.9 ล้านคน “ระบบราง” ครองสัดส่วนสูงสุด เผยดัชนีความปลอดภัยเป็นที่น่าพอใจ อุบัติเหตุบนโครงข่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
กระทรวงคมนาคม เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมให้คนไทยทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 อย่างปลอดภัย ภายใต้การรณรงค์ “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม” พร้อมรายงานภาพรวมการเดินทาง ระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2568 ระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางได้อย่างเพียงพอในทุกโหมดการเดินทาง ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร “ไม่ขับเร็ว - คาดเข็มขัดนิรภัย - สวมหมวกนิรภัย - ดื่มไม่ขับ - ง่วงไม่ขับ - ไม่ขับย้อนศร”
สรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2568 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00 น.) มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ รวม 10,903,523 คน ลดลง ร้อยละ 1.13 เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2567 โดยระบบรางยังคงเป็นที่นิยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45 ของการเดินทางทั้งหมด ขณะที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ มีจำนวนรวม 1,113,335 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71
ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ปริมาณจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีจำนวน 4,337,915 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 ในขณะที่ปริมาณการใช้ทางด่วนภายในกรุงเทพฯ ลดลง ร้อยละ 15.52 เหลือ 5,217,268 คัน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล
ด้านมาตรการความปลอดภัย กระทรวงฯ ได้ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอดทั้ง 222 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 61,415 คัน พบข้อบกพร่องและสั่งแก้ไข 28 คัน ท่าเรือ/แพ 112 แห่ง เรือ 2,128 ลำ ไม่พบข้อบกพร่อง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดไม่มีแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดในร่างกาย
สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โครงข่ายทางบก เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์และลพบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน สาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด บริเวณที่เกิดเหตุ คือ ทางตรง ไม่มีความลาดชัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (วันที่ 27 ธันวาคม 2567) พบว่า จำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 99 จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 100 และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง ร้อยละ 98 ส่วนโครงข่ายทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 อย่างเต็มที่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดขบวนรถพิเศษในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวน พร้อมพ่วงตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงในทุกขบวน 210 เที่ยวต่อวัน และเพิ่มขบวนรถเฉพาะกิจ 9 ขบวน 23 เที่ยว เพื่อกระจายปริมาณผู้โดยสารและลดความแออัดในช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น ด้านความปลอดภัยได้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งภายในสถานีและบนขบวนรถ ตรวจสอบความพร้อมของรถจักรและตู้โดยสารก่อนให้บริการ พร้อมประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเฝ้าระวังบริเวณจุดตัดเสมอระดับรถไฟ - รถยนต์ในพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชนหนาแน่น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งทางถนนและทางรถไ
สำหรับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 มีประชาชนเดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) 1,000 คัน เพิ่มเติมจากรถ บขส. และรถร่วมฯ ที่มีอยู่กว่า 8,000 คัน สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและความปลอดภัยในการเดินทาง
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดำเนินการตามมาตรการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสาร รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ การตรวจสารเสพติดและตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ GPS และมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice แจ้งเตือนพนักงานขับรถเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง ช่องทางบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และจุดบริการประชาชนผ่านศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามข้อมูลสภาพการจราจร เส้นทางและข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง