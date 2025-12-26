"คมนาคม"ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ 5%"รณรงค์ "ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ทุกที่ทั่วไทย"

“พิพัฒน์” เปิดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่ 2569 ชูแนวคิด “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย” ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ-การสูญเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวง” พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 ซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวมกว่า 25 ล้านคน-เที่ยว แบ่งเป็น การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ 21.55 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 และปริมาณการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด 3.99 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.57 จากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถิติข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2568 มีผู้เสียชีวิต 321 คน บาดเจ็บ 1,894 คน นำมาซึ่งความเศร้าเสียใจและความสูญเสียแก่ครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ถึงแม้ว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจะร่วมกันรณรงค์ป้องกันอย่างเต็มที่ สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บก็ยังคงสูงอยู่มาก
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม” โดยตั้งเป้าหมาย ลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ บนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปริมาณจราจรจะมีความแออัดมากในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยเฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปริมาณจราจรมีแนวโน้มสูงสุด
จึงขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนที่มีจุดหมายการเดินทางในระยะเกินกว่า 300 กิโลเมตร หรือกลุ่มบ้านไกล ให้เดินทางออกจากกรุงเทพมฯ ในช่วงเริ่มต้นของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ในช่วงปลายเทศกาล ส่วนกลุ่มบ้านใกล้ หรือจุดหมายการเดินทางในระยะทางน้อยกว่า 300 กิโลเมตร ให้ออกเดินทางภายหลังกลุ่มบ้านไกล และกลับเข้ามายังกรุงเทพมหานครก่อน เพื่อให้การบริหารการจราจรเกิดความคล่องตัว และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทาง และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเลี่ยงช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงสุด โดยขอให้ขยับการเดินทางเร็วขึ้นก่อนเวลา 07.00 น. หรือให้เดินทางช้าลง หลังเวลา 16.00 น.
สำหรับความพร้อมในการบริหารจัดการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประกอบด้วย 3 มิติ 7 มาตรการ ได้แก่
1) มิติป้องกันก่อนเกิดเหตุ จัดให้มีโครงการตรวจสภาพรถฟรี ของกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย จำนวน 150 แห่ง ทั่วประเทศ
2) มิติอำนวยความสะดวก ด้านโครงข่ายการเดินทาง บริการข้อมูลข่าวสารการจราจรผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Application M Traffic และ Thailand Highway Traffic พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 ประชาสัมพันธ์แนะนำทางลัดทางเลี่ยงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน เช่น ภายในสถานีขนส่ง บริการจุดพักรถ จุดตรวจสภาพรถ จุดบริการประชาชน
3) มิติอำนวยความปลอดภัย ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตรวจสอบแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ กำกับดูแลวินัยจราจรผู้ใช้ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยเฝ้าระวังในบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หยุดการก่อสร้างชั่วคราว จัดทำป้ายเตือนและป้ายแนะนำ
นอกจากนี้ ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมทั้งด้านปริมาณรถและมาตรฐานความปลอดภัย จัดรถเสริมเพิ่มเติม ดูแลการเดินทางตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง พร้อมตรวจสอบรถโดยสารและรถโดยสารประจำทางผ่านจุดอำนวยความสะดวกและตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ กว่า 200 จุดทั่วประเทศ ทั้งช่วงขาไปและขากลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทุกคน
@รถไฟเสริมขบวนพิเศษเพิ่มอีก 18 ขบวน รับไม่ต่ำกว่า1 แสนคน/วัน
สำหรับการเดินทางทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเสริมขบวนรถพิเศษเพิ่มอีก 18 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน
ขณะเดียวกัน รฟท. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถทั่วประเทศ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติดพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟทุกกรณีอย่างเด็ดขาด
@คุมเข้มความปลอดภัยบนขบวนรถและจุดตัดถนน
นอกจากนี้ รฟท. ได้บูรณการความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตรวจตราความเรียบร้อยบนขบวนรถ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟ – รถยนต์ ที่มีความเสี่ยง หรือบริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุทั้งทางถนนและทางรถไฟ และจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
นายพิพัฒน์ ย้ำว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินงานในปีนี้ว่า “กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เพื่อให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความปลอดภัย และความอุ่นใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ และขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ ทั้งในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างถนนปลอดภัยด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ “ไม่ขับเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ รักษาวินัยจราจร ง่วงไม่ขับ ไม่ขับย้อนศร” เพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของคนไทยทุกคน