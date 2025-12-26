รอง ผบ.ตร. สั่งคุมเข้มจราจรปีใหม่ 2569 ป้องกันอุบัติเหตุ ดูแลถนนสายหลัก-เส้นทางเลี่ยงทั่วประเทศ

รอง ผบ.ตร. ระดมกำลังตำรวจจราจรปูพรมลงพื้นที่รับปีใหม่ 2569 ช่วยจัดเส้นทาง ดูแลการเดินทางประชาชนตลอดเส้นทางหลัก-ทางเลี่ยง วางมาตรการเข้มป้องกันอุบัติเหตุ
วันนี้ (26 ธ.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ถึง 2 มกราคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนสายหลัก เส้นทางออกจากกรุงเทพมหานคร และเส้นทางมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้นในหลายช่วงเวลา
พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ.ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร แจ้งว่าตามที่พล.ต.อ.สำราญ ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานจราจรตามนโยบายของ ผบ.ตร. นั้น ปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับแนวทางการทำงานด้านการจราจร โดยเน้นให้ตำรวจจราจรลงหน้างานเชิงรุก ทำหน้าที่เป็น “ผู้ช่วยการเดินทางของประชาชน” ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยง และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง จุดตัดทางร่วมทางแยก จุดพักรถ และช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อช่วยจัดระเบียบการจราจร แนะนำเส้นทาง และดูแลประชาชนบนท้องถนน พร้อมใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขณะเดียวกัน ได้มีการวางแผนบริหารจัดการจราจรในพื้นที่สำคัญ จัดเตรียมเส้นทางเลี่ยง และประสานเปิดใช้เส้นทางพิเศษหรือทางหลวงบางสายโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยระบายปริมาณรถ ลดความแออัด และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและแนะนำเส้นทางแก่ประชาชนตลอดเส้นทางหลัก
นอกจากนี้ ยังได้ประสานหน่วยงานด้านพลังงานและภาคเอกชน จัดเตรียมจุดบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) บนเส้นทางสายหลักและจุดพักรถสำคัญอย่างเพียงพอ พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบสภาพรถ วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และใช้จุดพักรถเมื่อมีอาการอ่อนล้าหรือง่วงนอน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจร พล.ต.อ.สำราญ ระบุว่า ได้มีมาตรการจำกัดการใช้เส้นทางของรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป บนถนนสายหลักในบางช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่รถที่มีความจำเป็น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความมีน้ำใจ เคารพกฎจราจร และร่วมกันดูแลความปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2569 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยของทุกครอบครัว
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร โทร. 1197 สายด่วนตำรวจทางหลวง โทร. 1193 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง