โปลีสขอนแก่นรณรงค์ขับรถดีๆช่วงเทศกาลปีใหม่ ประเดิมจับคืนแรกก่อนเคาท์ดาวน์30ราย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นรณรงค์ให้ประชาชนขับรถดีๆกลับถึงบ้านปลอดภัย ขณะที่คืนแรกก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ ตั้งด่านตรวจจับคนเมาแล้วขับได้มากถึง 30 ราย มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน
50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
วันนี้( 30 ธ.ค.) ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น พ.ต.อ.ธนาวัตร ดีบุญดี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พ.ต.ท.สุรพรชัย วงศ์นาคุณ รองผู้กำกับจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พ.ต.ท.ยุทธพงศ์ คชรัตน์ สารสัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ผู้บริหารโรงแรมแอดลิปขอนแก่น ร่วมกันติดสติ๊กเกอร์ขับดีดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่หลังจากที่ประชาชน จะมีการเดินทางจำนวนมากในช่วงนี้
พ.ต.อ.ธนาวัตร ดีบุญดี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการขับดีดีเป็นอีกหนึ่งโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการให้ประชาชน ได้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยถูกวินัยจราจร เคารพกฎจราจร ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อจะได้เดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัย ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการทำสติ๊กเกอร์ขับดีดีออกมาติดให้กับรถยนต์ รถสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ อย่างน้อยเพื่อเป็นการเตือนสติให้กับคนที่ได้อ่านข้อความ จะได้ขับขี่อย่างปลอดภัย
ขณะที่การตั้งด่านเมาไม่ขับของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เมื่อค่ำคืนวันที่ 29 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มากถึง 30 ราย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงขอเตือนประชาชนที่ดื่มแล้วต้องขับรถ ให้หาคนที่ไม่ดื่มมาขับรถแทนหรือนั่งรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ เพราะจากถูกจับมาก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที.