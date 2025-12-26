สสส.ผนึกเครือข่าย เดินหน้า “ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2569

สสส.ผนึกเครือข่ายรณรงค์ปีใหม่ 2569 “ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย” หลังปี 2567 คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 17,000 ราย หนุนชุมชนตั้งด่านหวังดี–ด่านปากหวาน ดึงร้านค้าและสถานบริการร่วมสกัดเมาแล้วขับ ลดสูญเสียช่วงเทศกาล
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้แนวคิด “ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย 2569” เพื่อกระตุ้นสังคมตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มแล้วขับ และลดการสูญเสียบนท้องถนนช่วงวันหยุดยาว
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เปิดเผยว่า ข้อมูลจากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐานข้อมูล) ระบุว่า ปี 2567 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 17,477 คน เฉลี่ยวันละ 48 คน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีการเดินทางและการดื่มแอลกอฮอล์สูง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจำนวนมาก ทั้งที่ปัญหา “เมาแล้วขับ” สามารถป้องกันได้ หากทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ
นายสุรชัย กล่าวย้ำว่า การรณรงค์ดื่มไม่ขับต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ครอบครัว และชุมชน หากมีการดื่มควรเลือกใช้รถสาธารณะหรือให้ผู้ที่ไม่ดื่มเป็นผู้ขับ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใกล้ชิดช่วยเตือนและห้ามปราม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ควบคู่กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการ ในการปฏิเสธจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอาการมึนเมา
ด้านนางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ช่วงปีใหม่เป็นช่วงแห่งความสุขและการเดินทาง แต่ก็เป็นช่วงเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ดื่มแล้วขับ ไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว” พร้อมสนับสนุนการตั้ง “ด่านหวังดี” และ “ด่านชุมชนปากหวาน” ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุรุนแรงจำนวนมากเกิดขึ้นใกล้บ้าน ในรัศมีประมาณ 5–10 กิโลเมตร
ขณะที่ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากออกไปสังสรรค์แล้ว “กลับไม่ถึงบ้าน” โดยข้อมูลช่วงปีใหม่ 2568 พบผู้เสียชีวิตจากดื่ม-เมาขับ 53 ราย บาดเจ็บสาหัสเกือบ 5,000 ราย และกว่าครึ่งของเหตุรุนแรงเกิดบนถนนสายรองใกล้ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเชิงรุกระดับชุมชน ควบคุมร้านเหล้า ผับบาร์ และไม่ปล่อยให้ผู้มึนเมาออกสู่ถนน
ทั้งนี้ สสส.และภาคีเครือข่าย เชิญชวนประชาชนเลือก “ดื่มไม่ขับ” เพราะการกลับบ้านอย่างปลอดภัย คือของขวัญปีใหม่ที่มีค่าที่สุดสำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคม