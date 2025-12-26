xs
สสส.ผนึกเครือข่าย เดินหน้า “ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย” ปีใหม่ 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สสส.ผนึกเครือข่ายรณรงค์ปีใหม่ 2569 “ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย” หลังปี 2567 คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 17,000 ราย หนุนชุมชนตั้งด่านหวังดี–ด่านปากหวาน ดึงร้านค้าและสถานบริการร่วมสกัดเมาแล้วขับ ลดสูญเสียช่วงเทศกาล

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้แนวคิด “ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ…กลับบ้านปลอดภัย 2569” เพื่อกระตุ้นสังคมตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มแล้วขับ และลดการสูญเสียบนท้องถนนช่วงวันหยุดยาว

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เปิดเผยว่า ข้อมูลจากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐานข้อมูล) ระบุว่า ปี 2567 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 17,477 คน เฉลี่ยวันละ 48 คน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีการเดินทางและการดื่มแอลกอฮอล์สูง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจำนวนมาก ทั้งที่ปัญหา “เมาแล้วขับ” สามารถป้องกันได้ หากทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ

นายสุรชัย กล่าวย้ำว่า การรณรงค์ดื่มไม่ขับต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ครอบครัว และชุมชน หากมีการดื่มควรเลือกใช้รถสาธารณะหรือให้ผู้ที่ไม่ดื่มเป็นผู้ขับ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใกล้ชิดช่วยเตือนและห้ามปราม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ควบคู่กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการ ในการปฏิเสธจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอาการมึนเมา


ด้านนางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ช่วงปีใหม่เป็นช่วงแห่งความสุขและการเดินทาง แต่ก็เป็นช่วงเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ดื่มแล้วขับ ไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว” พร้อมสนับสนุนการตั้ง “ด่านหวังดี” และ “ด่านชุมชนปากหวาน” ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุรุนแรงจำนวนมากเกิดขึ้นใกล้บ้าน ในรัศมีประมาณ 5–10 กิโลเมตร

ขณะที่ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากออกไปสังสรรค์แล้ว “กลับไม่ถึงบ้าน” โดยข้อมูลช่วงปีใหม่ 2568 พบผู้เสียชีวิตจากดื่ม-เมาขับ 53 ราย บาดเจ็บสาหัสเกือบ 5,000 ราย และกว่าครึ่งของเหตุรุนแรงเกิดบนถนนสายรองใกล้ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเชิงรุกระดับชุมชน ควบคุมร้านเหล้า ผับบาร์ และไม่ปล่อยให้ผู้มึนเมาออกสู่ถนน


ทั้งนี้ สสส.และภาคีเครือข่าย เชิญชวนประชาชนเลือก “ดื่มไม่ขับ” เพราะการกลับบ้านอย่างปลอดภัย คือของขวัญปีใหม่ที่มีค่าที่สุดสำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคม

