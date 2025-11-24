ตร.แจ้งข้อหาหนักหนุ่มใหญ่เมาแล้วขับฝ่าไฟแดงชนเก๋ง-ร้านนมบาดเจ็บ12คน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาหนักหนุ่มใหญ่ อายุ 41 ปี ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายและ หรือเมาอย่างอื่นซึ่งมีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด” กับชายวัย 41 ปี หลังเมาแล้วขับฝ่าสัญญาณไฟแดงพุ่งชนรถเก๋ง และร้านนมสดทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย
จากเหตุการณ์ รถยนต์กระบะสีขาว หมายเลขทะเบียน 2ฒฮ 505 กรุงเทพมหานคร ขับมาบนถนนหน้าเมือง ฝ่าสัญญาณไฟแดง พุ่งชนกับรถยนต์เก๋ง โตโยต้าวีออส สีขาว หมายเลขทะเบียน ขน 3495 ขอนแก่น ที่ขับตามสัญญาณไฟเขียว มาบนถนนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้รถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งเข้าชนร้านศรีจันทร์นมสด ที่มีลูกค้านั่งอยู่หน้าร้าน โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.08 น. คืนที่ผ่านมา( 23 พ.ย.)
ล่าสุด พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น กล่าวว่า หลังเกิดเหตุ ตำรวจสามารถควบคุมตัวคนขับรถยนต์กระบะได้ทันที ขณะพยายามหลบหนี ทราบชื่อต่อมาคือนายคึกฤทธิ์ ปัญญา อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 97 หมู่ 2 ต.หนองเขาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม และทำการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยนายคึกฤทธิ์พยายามเป่าหลายครั้งปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องวัดถึงจะวัดได้ โดยวัดได้ 199 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และในช่วงเช้าได้มีการตรวจปัสสาวะตัวนายคึกฤทธิ์ แต่ไม่ผลสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้ได้ควบคุมตัวเพื่อเตรียมฝากขัง
ทั้งนี้พนักงานสอบสวน เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาหนัก ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายและ ขับรถขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นซึ่งมีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด” โดยโทษเมาแล้วขับ จำคุก 1 ปี ปรับ 10,000-20,000 บาท ระงับใบอนุญาตขับรถอย่างน้อย 6 เดือน หรืออาจเพิกถอนและยึดรถไว้ 7 วัน และชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส โทษจะต้องจำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท ระงับใบอนุญาตขับรถอย่างน้อย 2 ปี
“ที่ผ่านมาทางสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้เข้มงวด ในการตั้งด่านเมาไม่ขับมาโดยตลอดทุกวัน แต่ก็ยังตรวจจับการเมาแล้วขับได้จำนวนมาก ซึ่งหากใครต้องดื่มควรหาคนไม่ดื่มไปด้วย เพื่อช่วยขับรถ ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ เพราะสาเหตุหลักของอุบัติเหตุนั้นเกิดจากการเมาแล้วขับ”พ.ต.อ.ยศวัจน์กล่าวย้ำ