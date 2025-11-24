หวิดสยองหมู่!หนุ่มใหญ่ซิ่งกระบะฝ่าไฟแดงกลางเมืองพุ่งชนเก๋งเสียหลักชนร้านนมสดเจ็บ 12 คน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-หนุ่มใหญ่วัย 41 ปี นั่งร่ำสุรากับเพื่อนที่บ้านพักจนเมาได้ที่ขับรถกระบะเข้าตัวเมืองขอนแก่น
แต่ดันฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถยนต์เก๋ง ก่อนจะเสียหลักพุ่งเข้าชนร้านนมสดข้างทาง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 12 คน ตำรวจจับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 199 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เมื่อเวลา 23.08 น.คืนที่ผ่านมา( 23 พ.ย.)ภาพจากกล้องวงจรปิดแยกถนนหน้าเมืองตัดถนนศรีจันทร์ สามารถบันทึกภาพ ขณะที่รถยนต์กระบะสีขาว หมายเลขทะเบียน 2ฒฮ 505 กรุงเทพมหานคร ขับมาบนถนนศรีจันทร์ มุ่งหน้าศาลหลักเมืองขอนแก่น ฝ่าสัญญาณไฟแดง พุ่งชนกับรถยนต์เก๋ง โตโยต้าวีออส สีขาว หมายเลขทะเบียน ขน 3495 ขอนแก่น ที่ขับตามสัญญาณไฟเขียว ทำให้รถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งเข้าชนร้านศรีจันทร์นมสด ที่มีลูกค้านั่งอยู่หน้าร้านนับ 10 คน
หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลขอนแก่น มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น ต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยลูกค้าที่กำลังนั่งรับประทานที่ร้านศรีจันทร์นมสด ได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 ราย บางรายมีอาการขาหัก และได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกของรถยนต์ และสิ่งของเสียหายกระจัดกระจายเกลื่อนร้าน
ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ต้องนำเครื่องตัดถ่าง ไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บภายในรถยนต์เก๋งอีก 2 ราย หลังรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง 12 ราย
ภายหลังเกิดเหตุคนขับรถยนต์กระบะ พยายามจะหลบหนี แต่มีพนักงานร้านศรีจันทร์นมสด ถ่ายรูปไว้ได้ เป็นชายวัยกลางคนสวมกางเกงขาสั้นสีแดง ไม่สวมเสื้อ พยายามอาศัยช่วงชุลมุน เพื่อหลบหนี แต่สุดท้ายถูกตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ควบคุมตัวได้บริเวณถนนศรีจันทร์ หน้าทางเข้าโรงแรมโฆษะขอนแก่น ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร
ด้านนายบุญโชค เลิศชัยยะวัฒน์ อายุ 27 ปี คนเห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนได้นั่งรับประทานที่ร้านนมสดดังกล่าวที่โต๊ะบริเวณด้านหน้า จากนั้นเห็นรถยยนต์กระบะขับฝ่าสัญญาณไฟแดง แล้วพุ่งชนกับรถเก๋งที่ขับมาตามสัญญาณไฟเขียว แล้วรถก็เสียหลักพุ่งผ่านหน้าตนเอง แล้วไปชนกับลูกค้าที่กำลังนั่งรับประทานนมสดโต๊ะถัดไป ตนเองก็ตกใจมาก ก่อนจะวิ่งไปตั้งหลัก แล้วรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถยนต์กระบะมาสอบสวน ทราบชื่อต่อมาคือนายคึกฤทธิ์ ปัญญา อายุ 41 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 97 หมู่ 2 ต.หนองเขาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม และทำการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยวัดได้สูงถึง 199 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นายคึกฤทธิ์ให้การว่า ได้นั่งดื่มสุราที่บ้านเช่าที่บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จำนวน 2 แบน จากนั้นได้ออกมาทำธุระกับเพื่อน และกำลังจะขับรถเพื่อกลับบ้านพัก แต่ประสบอุบัติเหตุเสียก่อน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะได้รวบรวมหลักฐาน เพื่อเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับนายคึกฤทธิ์ต่อไป