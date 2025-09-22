อดีต อบต.ท้ายเกาะขับรถกระบะชนเสาไฟฟ้า ดับคาที่ พยานเผยได้ยินเสียงรถเบรดสนั่นก่อนเกิดเหตุ

อดีตอบต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก ปทุมานี ขับกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า คนขับเสียชีวิตคาซาก กล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะเกิดเหตุ
วันนี้( 22 ก.ย.)เมื่อเวลา 02.20 น.พ.ต.ท.สุธน จิตตภูมิ สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและมีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดบนถนน สายปทุมธานี มุ่งหน้ารังสิต ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้ง และแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สายตรวจ ร่วมตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ Toyota สีดำหมายเลขทะเบียน ตว -3608 กทม. สภาพด้านขวาคนขับ พังยับเยิน และกระจกด้านหน้าแตก หลังจากเสียหลัก ชนกับเสาไฟฟ้าบริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้นำอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างและนำร่าง ออกมาจากตัวรถ จากการตรวจสอบเอกสาร พบบัตรประจำตัวข้าราชการการเมือง ทราบชื่อต่อมาคือ นายวราห์ เหมือนสร้อย อายุ 75 ปี เป็นอดีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่เสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับ
จากการสอบถามนายภมรินทร์ สิริภาคภูมิกุล คนขับและพลเมืองดีกล่าวว่า ขณะนั้นตนเอง ได้จอดรถอยู่ภายในปั๊ม เพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ขณะนั้นได้มีเสียงรถเบรก และลากยาวอยู่บนถนน ช่วงลงสะพานข้ามแยกสันติสุข ตนเองจึงหันไปดู จากนั้นมีรถกระบะ สีดำได้พุ่งมาชนเสาไฟฟ้าหน้าปั๊ม ตนเองจึงวิ่งมาดู และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ชีพ ให้เข้าช่วยเหลือ
ด้าน พ.ต.ท.สุธน จิตตภูมิ สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างผู้เสียชีวิต ส่งไปผ่าพิสูจน์ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง