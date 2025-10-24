เปิดภาพแห่งพระเมตตา “สมเด็จพระราชินี” เสด็จฯ สอบถามชายฝ่าขบวนเสด็จ ด้วยพระกรุณายิ่ง

เหตุการณ์ชายชาวร้อยเอ็ดเผลอวิ่งฝ่าขบวนเสด็จขณะ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ วางพวงมาลาวันปิยมหาราช กลายเป็นภาพแห่งพระเมตตา เมื่อสมเด็จพระราชินีทรงพระกรุณา เสด็จฯ ไปสอบถามด้วยพระองค์เอง พร้อมรับสั่งห้ามผู้ใดทำร้ายชายผู้นั้น แต่ให้ดูแลด้วยความปรานี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 จากกรณีมีประชาชนฝ่าขบวนเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต นั้น
ด้วยพระเมตตา “ในหลวง” ทรงมีรับสั่งให้ “สมเด็จพระราชินี” เสด็จฯ ไปถามชายคนหนึ่งที่วิ่งเข้าหาพระองค์ ขณะเสด็จฯ วางพวงมาลาวันปิยมหาราช ว่ามีความทุกข์ร้อนหรือจะถวายฎีกาหรือไม่ โดยทรงห้ามไม่ให้ผู้ใดทำร้ายชายผู้นั้น แต่ให้ดูแลด้วยความเมตตา
ภายหลังทราบว่าเป็นชายจากร้อยเอ็ด เพียงแค่ดีใจเมื่อเห็นพระองค์ จึงเผลอวิ่งเข้าไป
ด้านแฟนเพจ "ทหารหลังกองพัน" เผยว่า พระราชินีทรงพระเมตตาได้สอบถามรายละเอียด ก่อนที่นายบุญหาญได้ก้มกราบพระบาท
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 17.20 น. ได้มีชายวัยกลางคน แต่งกาย เสื้อยืดโปโลสีชมพู กางเกงขายาวสีดำ ทราบชื่อภายหลัง คือ นาย บุญหาญ รักษาทรัพย์ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ผู้ผ่านจุดคัดกรอง หมายเลข 336308 นั่งอยู่ในเต็นท์บล็อกที่ 1 ได้พยายามวิ่งเข้าไปหาในหลวง และ พระราชินี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ก่อน
จากการตรวจสอบข้อมูล
- พบประวัติเคยเข้างานผ่านจุดคัดกรอง จำนวน 6 ครั้ง
- ไม่พบข้อมูลการถวายฎีกา
- พบประวัติการรักษาพยาบาลรพ.แพทย์ปัญญา
- ไม่พบประวัติอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 17.20 น.