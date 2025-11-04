ขบ.แนะ!! เลือกรถเช่าเหมา จดทะเบียนถูกต้องสภาพรถได้มาตรฐาน มี GPS Tracking

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! วิธีการเลือกรถเช่าเหมา ตรวจสอบรถโดยสารจดทะเบียนถูกต้อง ตัวรถมีมาตรฐานติดตั้งระบบ GPS Tracking เตือน!!! ตรวจสอบประวัติรถและคนขับ ทุกครั้งก่อนการว่าจ้าง วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประชาชนนิยมใช้บริการเช่าเหมารถโดยสารสาธารณะในการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยก่อนการเลือกใช้บริการ ประชาชนควรวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและถึงที่หมายโดยพร้อมเพรียงกัน กรมการขนส่งทางบกขอแนะนำวิธีการเลือกเช่าเหมารถโดยสารในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
-ด้านผู้ประกอบการ มีความเป็นมืออาชีพ มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและผู้ขับรถ เพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
-ด้านตัวรถ จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) มีการติดตั้ง GPS Tracking เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่านแอปพลิเคชัน “DLT GPS” ทางโทรศัพท์มือถือได้ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงในศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก มีการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้านคุณภาพตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีประจำปีถูกต้อง ตัวรถ ต้องมีมาตรฐานและมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก
-ด้านผู้ขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนให้เพียงพอ ต้องเปลี่ยนผู้ขับรถเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงผู้ขับรถต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์และปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ ( 0 ) และไร้สารเสพติดโดยผู้ขับรถต้องไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผู้ขับรถต้องแนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางและแนะนำการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ก่อนออกเดินทาง ต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลงกันหรือตามที่ทำสัญญากันไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือตามสัญญา เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกันกับที่กำหนดไว้ในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ระหว่างการเดินทาง ต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด หากพบเห็นต้องแจ้งเตือนผู้ขับรถทันที หรือแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน