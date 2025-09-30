ราชบุรีระดมหน่วยงาน เร่งแก้ถนนเสี่ยงอุบัติเหตุ หลังรถกระบะตกคลองดับ 2 ศพ

ราชบุรี - อบต.คูบัวนำทีมหลายหน่วยงานลงพื้นที่ถนนสายตากแดด–บ้านไร่อู่เรือ หลังเกิดเหตุรถกระบะเสียหลักตกคลองเสียชีวิต 2 ราย เตรียมเร่งปรับพื้นที่ ติดไฟส่องสว่าง และติดตั้งธงแดงเตือนภัย หวังลดอุบัติเหตุซ้ำรอย
วันนี้( 30 ก.ย.) หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นหลายภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาถนนสายตากแดด–บ้านไร่อู่เรือ อำเภอเมืองราชบุรี หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกคลอง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สร้างความวิตกให้กับชาวบ้านในพื้นที่
การตรวจสอบนำโดย นายไชยนต์ รุจจารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ร่วมกับ นายอดุลย์ พิมเพราะ กำนันตำบลคูบัว นางสาวรุ่งอรุณ จำเนียน ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ นายจำนงค์ จันทรวงค์ ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี เจ้าหน้าที่ชลประทาน สาธารณสุข ตำรวจจราจร รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายไชยนต์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ อบต.คูบัวนำรถแบ็คโฮเข้าปรับพื้นที่ริมถนนทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เส้นทางโปร่งโล่ง พร้อมเร่งบรรจุเรื่องไฟส่องสว่างเข้าสู่แผนงานเพื่อดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นทางเปลี่ยว มีรถสัญจรตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จึงจำเป็นต้องแก้ไขทั้งเรื่องระบบถนนและแสงสว่างควบคู่กันไป
ด้านนายจำนงค์ ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี ย้ำว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจาก “พฤติกรรมคน” มากกว่าปัญหาทางกายภาพถนน ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องมีจิตสำนึก เคารพกฎจราจร ไม่เมาแล้วขับ ไม่ย้อนศร และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง โดยเตรียมติดตั้ง “ธงแดงเตือนภัย” ไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความอันตราย
ขณะที่นายอดุลย์ กำนันตำบลคูบัว ระบุว่า ได้ประสานกับหน่วยงานชลประทานเพื่อเร่งตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง และหารือการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด
ทุกหน่วยงานยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินมาตรการต่าง ๆ โดยเร็ว เพื่อป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางในอนาคต