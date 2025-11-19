ขบ.จับมือ ดีอี ช่วย”ไรเดอร์” เล็งปรับเกณฑ์จดทะเบียนเข้าสู่ระบบตามกฎหมายสะดวกมากขึ้น

คมนาคม จับมือ ดีอี เร่งหาแนวทางช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ให้จดทะเบียน เข้าสู่ระบบได้ถูกต้องตามกฎหมาย เล็งปรับหลักเกณฑ์จดทะเบียน และเปิดระบบให้ผู้ขับรถลงทะเบียนยืนยันการเป็นรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ https://driververify.mdes.go.th
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมประชุมร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานร่วมกันในการหารือถึงแนวทางช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้เปิดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ https://driververify.mdes.go.th โดยสามารถลงทะเบียนยืนยันด้วย ThaID หรือจะลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลของตนเอง ซึ่งเมื่อข้อมูลได้รับการยืนยัน ระบบจะออกใบรับแจ้งลงทะเบียน (QR Code) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียนรถสาธารณะและแสดงต่อเจ้าหน้าที่
และเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวแล้วต้องดำเนินการจดทะเบียนให้เป็นรถสาธารณะและทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ 2569 โดยสามารถใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า หลังจากที่มีกฎหมายใช้บังคับตั้งแต่ปี 2564 มีรถเข้าสู่ระบบน้อยมาก มีรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (รย.17) จดทะเบียนเพียง 2,368 คัน และรถยนต์รับจ้าง (รย.18) จดทะเบียนเพียง 6,185 คัน กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ต้องการให้รถจดทะเบียนเข้าสู่ระบบให้มากที่สุด เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยได้
ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงเคยพบว่า มีการใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนมาก่อนในปี พ.ศ. 2565 ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจึงให้ใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการนำเงินไปประกันใบคู่มือจดทะเบียนค่อนข้างสูง รถเก๋ง 8,000-10,000 บาท รถจักรยานยนต์ ประมาณ 5,000 บาท เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการลดภาระดังกล่าวจึงผ่อนผันให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กลุ่มไรเดอร์สามารถเข้าสู่ระบบได้ กระทรวงคมนาคม จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้
1. เจ้าของรถที่ต้องการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้หลักฐานการลงทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือใบรับแจ้งลงทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุได้ (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569)
2. เจ้าของรถสามารถใช้สำเนาหรือภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจดทะเบียนและการขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
3. เจ้าของรถสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในประเภทที่ใช้แทนกันได้ ที่ยังไม่สิ้นอายุ หรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมทดสอบของคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของรถเป็นหลักฐานประกอบการขอรับความเห็นชอบและการขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอเน้นย้ำผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันได้กำชับผู้ขับรถที่เป็นสมาชิกมาดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกรอบเวลาอย่างเคร่งครัด