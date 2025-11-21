ศวปถ. เปิดตัว 'Media Checklist' คู่มือเขย่าปัญหาเมาแล้วขับ! เนื่องใน'วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน' เดินหน้าลดอุบัติเหตุรับปีใหม่ 2569

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเมาไม่ขับ มหาวิทยาลัยหอการค้า และภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดแถลงข่าวงาน แถลงข่าวงาน “รณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาแล้วขับในช่วงอุบัติเหตุทางถนนของโลกพร้อมคู่มือนำเสนอข่าว Media Checklist เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยชิคาโกฯ อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้คู่มือสำหรับสื่อมวลชนทำข่าวเมาแล้วขับเชิงลึก (Media Checklist) มุ่งเจาะประเด็นเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การกำหนดช่วงเวลาตรวจวัดแอลกอฮอล์ การตรวจประวัติกระทำผิดซ้ำ ฯลฯ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหยื่อจากเมาแล้วขับใน“วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
วันโลกรำลึกถึงผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนโลก เป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อระลึกถึงผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากอุบัติทางถนน โดยในปีนี้ กำหนดธีมงานคือ “จดจำ สนับสนุน ลงมือทำ” ซึ่งในแต่ละปี จะมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต มากกว่า 56,679 ราย และเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาพร้อมสร้างองค์ความรู้ให้ภาคประชาชนผ่านการนำเสนอของสำนักข่าวและผู้สื่อข่าวในประเด็นเมาแล้วขับจึงต้องมีความครบถ้วน รอบด้าน เจาะลึกมิติเชิงสังคม และกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในประเด็นกระบวนการสอบสวนโดยการแนบผลประวัติอาชญากรและการตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำกรณีเมาแล้วขับ (CRIMES) เพื่อสามารถติดตามขยายผลข่าวเมาแล้วขับได้มากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเตือนจากหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับเพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ 2569
ในวันแถลงข่าว นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้นำเสนอในหัวข้อ“เมาแล้วขับกับวันโลกรำลึกฯ ประเทศไทยจะหยุดสร้างเหยื่ออุบัติเหตุได้อย่างไร” ชี้ให้เห็นสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม พร้อมเจาะลึกในความเสี่ยงเมาแล้วขับ ซึ่งต้องการการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับการนำเสนอของ คุณจักรกฤษณ์ ทิวาศุภชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณกนกกาญจน์ บัญชาบุษบง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณเครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน และผู้แทนเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมเสวนาหัวข้อ “จากสูญเสียสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผ่านคู่มือ Media Checklist เมาแล้วขับ" สะท้อนถึงความสำคัญของเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้นักข่าว มีทักษะในการหาข้อมูล เชิงลึก จากแหล่งข่าว เพื่อสะท้อนความจริง จนถึงรากปัญหา สื่อสารให้ภาคประชาชนได้มีความรู้ และร่วมสร้างมาตรการติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต