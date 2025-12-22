สตช.จัดโครงการ“ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” อุ่นใจรับปีใหม่ 2569 เริ่มแล้ววันนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าโครงการ “ตำรวจร่วมใจ ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและไม่มีใครอยู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 (OBS) หรือวอล์กอินแจ้งที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ โดยเตรียมบัตรประชาชน และกรอกแบบฟอร์มยืนยัน (แนบภาพถ่ายบ้าน)
สิ่งที่ควรเตรียมก่อนฝากบ้าน
- เก็บทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบไฟฟ้า เทียน แก๊ส และความเรียบร้อยของประตู–หน้าต่าง
- ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ประสานเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา
- ติดตามการอัปเดตรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- หากกลับล่าช้าเกินเวลาที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้ง สน./สภ. ท้องที่
- เมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน ให้แจ้งตำรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง