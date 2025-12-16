“คมนาคม”จัดเต็มพิกัด รับเดินทางปีใหม่ 69 คาดจราจรสายหลักกว่า 11 ล้านคัน-มอเตอร์เวย์ M 6 วิ่งยาวถึงโคราช -M 7,M9 ,ทางด่วน ฟรี 7 วัน”

“คมนาคม”พร้อมรับเดินทางปีใหม่ 69 คาดรถเข้าออกกทม.กว่า 11 ล้านคัน”ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ฟรี 7 วัน “พิพัฒน์”สั่งเตรียมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเต็มพิกัด ตั้งเป้า ลดอุบัติเหตุ เจ็บ ตาย ไม่น้อยกว่า 5 %
วันที่ 16 ธันวาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ 2569 มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 คาดการณ์ว่า ประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ รวม 21.55 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้น 2.83% จากเทศกาลปีใหม่ 2568 และมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด รวม 3.99 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้น 8.57% จากเทศกาลปีใหม่ 2568
@คาด 11 วัน ปริมาณจราจร เข้า-ออกกทม.ผ่านถนนสายหลักกว่า 11.2 ล้านคัน
คาดการณ์ปริมาณจราจรในช่วง 11 วัน ของเทศกาลปีใหม่ 2569 จะมีปริมาณจราจรเข้าและออกจากกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก และมอเตอร์เวย์ รวม 11.28 ล้านคัน และบนทางพิเศษ รวม 17.87 ล้านคัน และจากการคาดการณ์ในส่วนของปริมาณจราจรบนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทางในสายเหนือ (ทล.32) สายอีสาน (ทล.2) สายตะวันออก (ทล.7) สายตะวันตกและใต้ (ทล.4 และ ทล.35) คาดว่าจะมีปริมาณจราจรขาออกประมาณ 3.65 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีใหม่ 68 ร้อยละ 3.67 และมีปริมาณจราจรขาเข้าประมาณ 3.48 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีใหม่ 68 ร้อยละ 6.60 แสดงถึงการขยายตัวของการเดินทางในช่วงวันหยุดของประชาชน โดยอาจเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนการปรับวันหยุดราชการให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องมากขึ้น
@ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ-เจ็บ-ตาย ไม่น้อยกว่า 5%
จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม” โดยตั้งเป้าหมาย ลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ บนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5 %
@แนะบ้านไกลไปก่อน กระจายการเดินทาง
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ปริมาณจราจรจะมีความแออัดมากในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยเฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่มีแนวโน้มแตะระดับสูงสุด จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่มีจุดหมายการเดินทางในระยะเกินกว่า 300 กิโลเมตร หรือกลุ่มบ้านไกล ให้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ในช่วงเริ่มต้นของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงปลายเทศกาล และกลุ่มบ้านใกล้ หรือจุดหมายการเดินทางในระยะทางน้อยกว่า 300 กิโลเมตร ให้ออกเดินทางหลังจากกลุ่มบ้านไกลและกลับเข้ามายังกรุงเทพมหานครก่อน เพื่อบริหารการจราจรให้เกิดความคล่องตัว
นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม ขอรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทาง โดยเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเลี่ยงช่วงที่มีปริมาณจราจรสูงสุด โดยขอให้ขยับการเดินทางเร็วขึ้นก่อนเวลา 07.00 น. หรือให้เดินทางช้าลง หลังเวลา 16.00 น.
สำหรับความพร้อมในการบริหารจัดการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประกอบด้วย 3 มิติ 7 มาตรการ ได้แก่
1) มิติป้องกันก่อนเกิดเหตุ โดยมีโครงการตรวจสภาพรถฟรีของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย จำนวน 150 แห่ง ทั่วประเทศ
2) มิติอำนวยความสะดวก ด้านโครงข่ายการเดินทาง บริการข้อมูลข่าวสารการจราจรผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 และ Application ต่าง ๆ เช่น M Traffic สำหรับเดินทางบน Motorway / Thailand Highway Traffic สำหรับเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ / NAMTANG สำหรับเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน กทม. และปริมณฑลสายด่วน / และ Website ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตำแหน่ง Charging station ประชาสัมพันธ์แนะนำทางลัดทางเลี่ยงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน เช่น ภายในสถานีขนส่ง บริการจุดพักรถ จุดตรวจสภาพรถ จุดบริการประชาชน
และ 3) มิติอำนวยความปลอดภัย ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การตรวจสอบแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ กำกับดูแลวินัยจราจรผู้ใช้ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หยุดงานก่อสร้าง เฝ้าจุดเสี่ยงบนสายทาง และจัดทำป้ายเตือนและป้ายแนะนำ จัดเตรียมรถลาก ประสานภาคีเครือข่ายสำหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพและกู้ภัย ตลอดจน ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขับเร็ว - คาดเข็มขัดนิรภัย - สวมหมวกนิรภัย - ดื่มไม่ขับ - รักษาวินัยจราจร - ง่วงไม่ขับ – ไม่ขับย้อนศร”
@ฟรีทางด่วน-มอเตอร์เวย์ รวม 7 วัน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ส่วนกการให้บริการฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประกอบด้วย 1. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และมอเตอร์เวย์ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. บนทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ของกรมทางหลวง
@ทางด่วนในเมืองฟรี 2 วัน “31ธ.ค.68-1 ม.ค.69”
2. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. บนทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ของ กทพ.
@มอเตอร์เวย์”บางปะอิน-โคราช” วิ่งตลอดสาย196 กม.
นอกจากนี้ ยังเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ตลอดเส้นทางจากบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร โดยจากช่วงบางปะอิน-ปากช่อง ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร จะเปิดเดินรถทิศทางเดียว โดยให้วิ่งเฉพาะขาออกจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ช่องจราจร ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึง 2 มกราคม 2569 และเปิดให้วิ่งเฉพาะขาเข้ากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ช่องจราจร ในวันที่ 3 – 5 มกราคม 2569
เปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 จากบางใหญ่-นครปฐม-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. โดยเปิดทางเข้า - ออก จำนวน 8 จุด ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านศีรษะทอง ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี และเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 จากแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร
@ดูแลจุดเสี่ยง ถนน ทางรถไฟ – คุมค่าโดยสารเครื่องบิน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมโดยมอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการติดป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง ทางโค้ง ทางแยกอันตราย ป้ายจำกัดความเร็ว แก้ไขปรับปรุงด้านกายภาพจุดเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขจุดกลับรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการเสริมตู้ขบวนรถไฟให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ให้ควบคุมค่าโดยสารไม่ให้สูงเกินเพดานราคาค่าโดยสาร และให้พิจารณาลดค่าโดยสาร 30% จากเพดานราคา และให้เปลี่ยนแบบเครื่องบินเพื่อรองรับผู้โดยสารให้เพิ่มมากขึ้น
ด้านกรมเจ้าท่า (จท.) ดูแลความปลอดภัยการขึ้น - ลงบริเวณท่าเรือ และควบคุม ตรวจสอบขณะเดินเรืออย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้ทำการประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาล เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถทุกคันก่อนให้บริการ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพนักงานขับรถให้มีความพร้อมสูงสุดและได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการลดและปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เฝ้าระวังจุดเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หยุดกิจกรรมการก่อสร้าง และคืนพื้นผิวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้ตีเส้นจราจรชั่วคราว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการจราจรบนเส้นทางจราจรหนาแน่นติดขัด โดยให้หน่วยงานตามปริมาณจราจรตลอดเวลา พร้อมเปิดช่องจราจรพิเศษ บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น เน้นบริหารจัดการจราจรเชิงรุก ระบายการจราจรอย่างทันสถานการณ์ และขอความร่วมมือรถบรรทุกงดวิ่ง ตลอดจนจัดระเบียบจราจรจุดขึ้นเนิน และจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน