“พิพัฒน์”เปิดแคมเปญปีใหม่ 2569 ‘FIT TO DRIVE’ เดินทางปลอดภัย ตั้ง 200 จุดตรวจสแกนรถโดยสาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พิพัฒน์” เปิดแคมเปญปีใหม่ 2569 ‘FIT TO DRIVE’ ดูแลความปลอดภัยทุกเส้นทาง ตั้ง 200 จุดตรวจสแกนรถโดยสารทั่วประเทศ ตั้งเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์ พร้อมเพิ่มรถเสริม 600-1,000 คัน ไม่ให้มีตกค้าง ขบ.คุมความเร็วเส้นทางเสี่ยง ลาดชัน ไม่เกิน50 กม./ชม. GPS ติดตามตลอด 24 ชม.

วันนี้ (19 ธันวาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เช่น จุดบริการ “อาชีวะ - ขนส่ง อาสาช่วยประชาชน และตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย รวมถึงมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพรวมนโยบายและมาตรการความปลอดภัย ของกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้มีการร่วมเสวนา “FIT TO DRIVE ร่วมสร้างสุขทั่วไทย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ภายใต้เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศ.ดร.กันวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในงานดังกล่าว

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ถือเป็นช่วงที่มีปริมาณการเดินทางสูง กระทรวงคมนาคมจึงเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “FIT TO DRIVE ร่วมสร้างสุขทั่วไทย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างอุ่นใจ โดยได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมทั้งด้านปริมาณรถและมาตรฐานความปลอดภัย จัดรถเสริมเพิ่มเติม ดูแลการเดินทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมตรวจสอบรถโดยสารและรถโดยสารประจำทางผ่านจุดอำนวยความสะดวกและตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกว่า 200 จุดทั่วประเทศ ทั้งช่วงขาไปและขากลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทุกคน


ขณะเดียวกัน นายพิพัฒน์ได้มอบหมายให้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่นคง และภาคีเครือข่ายด้านการขนส่งทุกภาคส่วน ในการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย โดยขอความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัย งดขับขี่หากมีอาการมึนเมา และช่วยกันเตือนกันและกันในชุมชน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

“ จากข้อมูลพบว่า ในช่วงปกติ บนโครงข่ายคมนาคม มีสถิติเกิดอุบัติเหตุประมาณ 40 คน/วัน ดังนั้น ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือ สงกรานต์ ซึ่งมีการเดินทางมากกว่าปกติ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนลงอย่างน้อย 5% เทียบกับช่วงเทศกาลที่ผ่านมา รวมถึงกำชับให้ ให้ตรวจสอบกวดขัน รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) ที่จะนำมาวิ่งเสริมอีก 600-1,000 คัน เพื่อให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความปลอดภัย และความอุ่นใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ”


นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจความพร้อมรถโดยสาร ณ สถานประกอบการ และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของ TSM รวมถึงใช้ระบบรายงานการตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถออนไลน์ “เช็กชัวร์ Ready to go” ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจความพร้อมประจำวันก่อนปล่อยรถออกให้บริการ สำหรับในช่วงเทศกาลฯ จะมีการตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถจำนวน 176 แห่ง จุด Checking Point 28 แห่ง และจุด Rest Area 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 219 แห่ง ทั่วประเทศ

ซึ่งกรมฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งกำชับพนักงานขับรถทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางนำรถเข้าตรวจความพร้อม ตลอดจนการจัดจุดบริการร่วม “อาชีวะ-ขนส่ง อาสาช่วยประชาชน : เทศกาลปีใหม่ 2569” ให้บริการตรวจเช็กยานพาหนะเบื้องต้น ซ่อมบำรุงยานพาหนะ รวมถึงให้บริการจุดพัก มีบริการนวดผ่อนคลาย ผ้าเย็น น้ำ กาแฟ

สำหรับเส้นทางที่มีความเสี่ยงอย่าง ทล.304 ได้สั่งห้ามรถโดยสาร 2 ชั้น วิ่งเด็ดขาด ส่วนทางขึ้นเขา ลงเขา ที่มีความลาดชัน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. โดยกรมฯ ได้นำระบบ GPS มาติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice แจ้งเตือนพนักงานขับรถเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ


นอกจากนี้ กรมฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร ซึ่งการดำเนินงานในทุก ๆ มาตรการ สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะและลดบรรทุกได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 กระทรวงคมนาคมและทุกหน่วยงานในสังกัด ยังได้ร่วมกันดำเนินมาตรการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2569 ให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “H.N.Y 2569” เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และดูแลประชาชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างมีความสุข อุ่นใจ และปลอดภัย โดยมีรัฐอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทาง

