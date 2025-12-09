ครม.รับทราบโครงการของขวัญปีใหม่คมนาคม อำนวยความสะดวกเดินทางกระตุ้นศก.-ท่องเที่ยวในไทย

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติรับทราบ โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2569 สำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ
วันนี้ (9 ธันวาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2569 สำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ตามที่ คค. เสนอ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คค. โดยหน่วยงานในสังกัดได้พิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่มีความเหมาะสมที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2569 ให้แก่ประชาชนเพื่อส่งความสุขให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติได้ทันช่วงเวลาปีใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิด “H.N.Y 2569 – Happiness of All, Network of Care, and Year of Safety” ประกอบด้วย H - Happiness of All เดินทางอย่างมีความสุข ทุกเส้นทางเพื่อคนไทย N - Network of Care ใส่ใจ ดูแลกัน เหมือนเพื่อนร่วมทาง และ Y - Year of Safety ปีแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและทุกการเดินทาง
“H - Happiness of All” เดินทางอย่างมีความสุข ทุกเส้นทางเพื่อคนไทย เช่น
-กรมเจ้าท่า (จท.) จัดโครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ พ.ศ. 2569 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 เพื่อมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสริมสร้างสิริมงคลชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2569 ให้แก่ประชาชนชาวไทย จำนวน 240 คน
-กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ขยายเวลารับชำระภาษีรถประจำปีสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้รถในช่วงเทศกาลปีใหม่และไม่สามารถเดินทางมาชำระภาษีรถประจำปีในช่วงเวลาราชการ สามารถชำระภาษีรถประจำปีก่อนและหลังเวลาราชการ เป็นต้น
-กรมทางหลวง (ทล.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. - 5 มกราคม 2569 เวลา 00.00 น. ทั้งในส่วนของมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน บางปะอิน - บางพลี และ ตอน พระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน
-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 06.00 น. - 1 มกราคม 2569 เวลา 02.00 น. ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) 2) โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) 3) โครงการรถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และ 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
“N – Network of Care ดูแลใส่ใจอย่างเป็นระบบและทั่วถึง เช่น
-กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้ง “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 จำนวน 150 จุด ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2568 - 3 มกราคม 2569 บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและถนนสายรอง โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก (บางพื้นที่) บริการนวดผ่อนคลายผ้าเย็น น้ำดื่ม ข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว รายชื่ออู่รถที่เปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
-กรมทางหลวง (ทล.) อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 บนทางหลวง
-สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บริการ Web Application และ Mobile Application “นำทาง” (NAMTANG) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการวางแผน ตัดสินใจ เลือกใช้เส้นทางและขนส่งสาธารณะทางถนน ทางราง และทางน้ำ ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีความถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว ครอบคลุมข้อมูลการเดินทาง จำนวน 1,422 เส้นทาง 7,717 จุดให้บริการ รองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, IOS และ Android
“Y - Year of Safety” ปีแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและทุกการเดินทาง เช่น
- กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถในเส้นทางสายหลักที่เข้าและออกกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2568 - 15 มกราคม 2569 ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
- กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ป้องกันและอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบททั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งหน่วยบริการประชาชน จัดพนักงานจัดการจราจรกวดขันรถที่ผิดระเบียบการจราจรในทางพิเศษ เช่น รถบรรทุกสิ่งของไม่ผูกมัด ปกคลุม คนนั่งท้ายกระบะ ห้ามใช้ทางพิเศษ ณ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ