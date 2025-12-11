บขส.จัดโปรฯ เดินทางปีใหม่ 69 ลดค่าตั๋ว 20% "ไปก่อน – กลับทีหลัง"จัดรถ วันละ 5 พันคัน รับได้กว่า 1 แสนคนสูงสุด1.8 แสนคน

มัลลิกา” มอบของขวัญส่งท้ายปี ให้ บขส. จัดโปรฯ ไปก่อน–กลับทีหลัง ลดค่าตั๋ว 20% มีตรวจรถฟรีตลอดเดือน ธ.ค.68 คาดช่วง26 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 รวม 11 วัน จัดรถวันละ 5,000 เที่ยว รองรับเดินทางสูงสุด 1.8 แสนคน/วัน
ย้ำ!!พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน ปลอดภัย ผู้โดยสารไม่ตกค้าง
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้ประชาชน ตามนโยบาย “ของขวัญปีใหม่ 2569” ของกระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด “H.N.Y 2569 – Happiness of All เดินทางอย่างมีความสุขทุกเส้นทาง, Network of Care ดูแลใส่ใจอย่างเป็นระบบและทั่วถึง, Year of Safety ปีแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและทุกการเดินทาง” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทางเลือกการเดินทาง และมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณประชาชนที่ใช้บริการระบบคมนาคมของรัฐตลอดทั้งปี
โดย บขส. ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้
1.จัดโปรโมชัน “ไปก่อน – กลับทีหลัง” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมอบส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 20% ให้กับลูกค้า บขส. ที่จองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ E-Ticket Website และ Social booking (Facebook และ Line) เที่ยวไปเดินทางก่อนเทศกาลปีใหม่ วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2568 โดยเปิดจองตั๋วช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ส่วนเที่ยวกลับเดินทางหลังเทศกาลปีใหม่ วันที่ 6 – 8 มกราคม 2569 จองตั๋วตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2568 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด และไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
2.ให้บริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตลอดเดือนธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) โดยตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี 20 รายการ เช่น การตรวจระบบเบรก และสภาพยาง เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
3.บขส. เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 รวม 11 วัน โดยเที่ยวไป วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางวันละ 120,000 – 180,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 5,000 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับ วันที่ 3 – 5 มกราคม 2569 คาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางวันละ 100,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 4,800 เที่ยว นอกจากนี้จัดเตรียมรถเสริมหรือรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) จำนวน 1,200 คัน อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการเดินทางให้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ตกค้าง
สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าของ บขส. เส้นทางภาคเหนือ และภาตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568 ให้ไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 ทั้งนี้ขอแนะนำผู้โดยสาร ตรวจสอบ “จุดขึ้นรถ” ที่ระบุในตั๋วโดยสาร และเผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ บขส. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางตั้งแต่ต้นทาง – ปลายทาง เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน รถโดยสาร บขส. และรถร่วมฯ รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ