“บขส.”จัดช่วงปีใหม่ 69 รวม 5,000 เที่ยว – เสริมอีก 1,200 คัน รองรับวันละ 1.2 แสนคน

“บขส.” จัดรถโดยสารช่วงปีใหม่ 69 รวม 5,000 เที่ยว – เสริมอีก 1,200 คัน อำนวยความสะดวกประชาชน วันละ 120,000 คน แจ้งผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าเส้นทางเหนือ – อีสาน เดินทาง 26 – 30 ธ.ค.68 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ให้ขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
วันนี้ (3 ธันวาคม 2568) นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้กำชับให้ บขส. เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
บขส. จึงได้จัดประชุมแผนปฏิบัติการเดินรถวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และตำรวจ เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2
บขส. คาดการณ์ว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 รวม 11 วัน จะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2568 ประมาณ 10% โดยเที่ยวไป วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางวันละ 120,000 – 180,000 คน ซึ่งจะใช้บริการมากสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2568 จำนวน 180,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 5,000 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับ วันที่ 3 – 5 มกราคม 2569 คาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางวันละ 100,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 4,800 เที่ยว นอกจากนี้จัดเตรียมรถเสริมหรือรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) จำนวน 1,200 คัน อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการเดินทางให้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ตกค้าง
สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าของ บขส. เส้นทางภาคเหนือ และภาตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568 ให้ไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 โดยผู้โดยสารสามารถเดินทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีแดง รถเมล์ และรถแท็กซี่ เพื่อขึ้นรถ บขส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัดภายในสถานีขนส่งฯ ทั้งนี้ขอแนะนำผู้โดยสาร ตรวจสอบ “จุดขึ้นรถ” ที่ระบุในตั๋วโดยสาร และเผื่อเวลาเดินมาทางมาขึ้นรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง
นอกจากนี้ บขส. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ก่อนเดินทางทุกคันทุกคน ตาม Checklist และจุด Checking Point, รฟท., ขสมก. ในการจัดการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟ รถไฟฟ้า รถเมล์ และรถทัวร์, กองบังคับการตำรวจจราจร, สน.บางซื่อ, สน.ตลิ่งชัน, สน.บางยี่ขัน และ สน.ทองหล่อ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จำนวน 5 แห่ง และตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก เป็นต้น
อย่างไรก็ดี บขส. ได้กำชับทุกหน่วยงานกำกับดูแลรถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน ให้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ตรวจความพร้อมรถโดยสารตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำออกมาให้บริการ ส่วนพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสารเสพติด และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ