“มัลลิกา”เช็กความพร้อมสถานีขนส่งฯสายใต้ใหม่ เข้มปลอดภัย เชื่อมต่อสะดวก

“มัลลิกา” ลงพื้นที่สถานีขนส่งฯ สายใต้ใหม่ กำชับ บขส. เตรียมความพร้อมรถโดยสาร – พนักงานขับรถ อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สะดวก ปลอดภัย เพียงพอ
วันนี้ (21 พ.ย. 2568) นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และการอำนวยการความสะดวกประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่ โดยมี นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. และคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ บขส. และการอำนวยการความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งฯ สายใต้ใหม่ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 คาดว่าจะมีประชาชนกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก
โดยได้ตรวจ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของ บขส. ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ตรวจจุดจำหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) และรถตู้, ตรวจบริเวณชานชาลารถโดยสารขนาดใหญ่, จุดพักคอยผู้โดยสารรถตู้โดยสารขนาดเล็ก รวมถึง จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำชับ บขส. กำกับดูแลรถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัย ตรวจความพร้อมรถโดยสารก่อนนำมาให้บริการ ส่วนพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะไทยให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะดวกสบาย และประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามนโนบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
นอกจากนี้ยังได้ตรวจจุดให้บริการเชื่อมต่อรถ Shuttle Bus ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เส้นทางสถานีขนส่งฯ สายใต้ใหม่ – สนามหลวง ที่ได้อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีประชาชนใช้บริการประมาณ 100 – 200 คนต่อวัน จำนวนกว่า 60 – 70 เที่ยววิ่งต่อวัน ปัจจุบัน ขสมก. จัดรถ Shuttle Bus เส้นทางดังกล่าวให้บริการ 5 คัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. และคันสุดท้ายจากสนามหลวง เวลา 21.30 น. รถออกทุก 12 – 15 นาทีต่อคัน
ด้าน นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการที่สถานีขนส่งฯ สายใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลพบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการรถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) จำนวน 4,000 กว่าคนต่อวัน และใช้รถโดยสารกว่า 450 เที่ยววิ่งต่อวัน ซึ่งสามารถบริหารจัดการเดินรถโดยสารได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ทั้งนี้ได้กำชับให้ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งความพร้อมรถโดยสาร และพนักงานขับรถ เพื่อทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย