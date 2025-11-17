บขส.จัดโปรฯ! ปีใหม่นี้ “ไปก่อน – กลับทีหลัง” ลดค่าตั๋ว 20%

บขส. จัดโปรฯเดินทางปีใหม่ “ไปก่อน – กลับทีหลัง” ลดค่าตั๋ว 20% พร้อมบริการตรวจรถฟรี เพิ่มความสะดวก “มัลลิกา”เดินหน้า นโยบาย Quick Win เข้มปลอดภัยประชาชน เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า มอบหมายให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ดำเนินการนโยบายเร่งด่วน Quick Win เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการเชื่อมต่อแบบ Feeder Service ระบบ ล้อ ราง เรือ และอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อ เกิดความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสาร รวมทั้งเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับภูมิเนาและท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
สำหรับการดำเนินนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของ บขส. มี 3 ข้อดังนี้
1.จัดโปรโมชั่น “ไปก่อน – กลับทีหลัง” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และกระตุ้นการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยมอบส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 20% ให้กับลูกค้า บขส. ที่จองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Application : E-Ticket, Website : https://tcl99web.transport.co.th และช่องทาง Social booking (Facebook, Line)
– เที่ยวไป เดินทางก่อนเทศกาลปีใหม่ วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2568 ระยะเวลาจองตั๋วตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568
– เที่ยวกลับ เดินทางหลังเทศกาลปีใหม่ วันที่ 6 – 8 มกราคม 2569 ระยะเวลาจองตั๋วตั้งแต่ 1 – 15 ธันวาคม 2568
โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
2.อำนวยความสะดวกในการเดินทางประชาชนให้มีความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และกำกับดูแลการให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย กำชับ บขส. ให้ทุกหน่วยงานกำกับดูแลรถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัย ตรวจความพร้อมรถโดยสารก่อนนำมาให้บริการ ส่วนพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะไทยให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะดวกสบาย และประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
3.ให้บริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) โดยตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฟรี จำนวน 20 รายการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก และการทำงานของไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ เพื่อความปลอดภัยก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย พร้อมกำชับให้ บขส. ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เป็นไปอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย ตลอดจนช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะอีกด้วย