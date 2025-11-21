Shuttle Bus ขสมก.ขึ้นทางด่วนฟรี ถึง 24 ต.ค. 69 เพิ่มความสะดวกเดินทางถวายสักการะ"พระพันปีหลวง"

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสำหรับ รถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) ขสมก. 5 เส้นทาง ช่วง 13 พ.ย. 68 - 24 ต.ค. 69 รวม 346 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ พระพันปีหลวง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับรถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
โดยจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับรถรับ-ส่ง ขสมก. ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2569 รวมระยะเวลา 346 วัน ซึ่ง ขสมก. จะจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการ วันละ 400 เที่ยว รวมมูลค่าค่าผ่านทางที่ กทพ. สนับสนุนตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 11,902,400 บาท
ทั้งนี้เส้นทาง Shuttle Bus ที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย
1. สาย M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง
2. สาย M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สนามหลวง
3. สาย M11 สถานีเอกมัย - สนามหลวง
4. สาย M13 สนามราชมังคลากีฬาสถาน - สนามหลวง
5. สาย M14 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) - สนามหลวง
ในนามคณะกรรมการ พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ทุกคน ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอแสดงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ