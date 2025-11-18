สำนักพระราชวังแจ้งปรับกำหนดการเข้าสักการะพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ 24–25 พ.ย.68

ตามที่สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน นั้น
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีการติดป้ายประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง กำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยระบุว่า การเข้าสักการะภายในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. โดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 13.00 น. เพื่อให้การดำเนินงานภายในเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยต่อประชาชนที่เดินทางมาจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อีกหนึ่งจุดรองรับสำคัญ ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.
สำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนให้ตรวจสอบเวลาการเข้าพื้นที่และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ทั้งในด้านการเดินทาง การแต่งกาย และเอกสารที่จำเป็น พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและความเรียบร้อยในการเข้าสักการะ
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมายังท้องสนามหลวง โดยกระทรวงคมนาคม ขสมก. และกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วม โดยจัดเดินรถในเส้นทางปกติ 18 เส้นทาง รถโดยสาร Shuttle Bus (บริการฟรี) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 6 เส้นทาง และเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 8 เส้นทาง ให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และให้บริการต่อเนื่องจนถึงเวลา 20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่จนหมด