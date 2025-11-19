เอเชียวาณิชพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา เข้ากราบพระบรมศพ พระพันปีหลวง

จากกรณีที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจาก การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน โดยเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น.
ยกเว้นวันที่ 24-25 พฤศจิกายน ที่เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น. ปิดจุดคัดกรองวลา 13.00 น. และเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสตาราม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
วันนี้ (19 พ.ย.) นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด และครอบครัว พร้อมด้วย นางสาวบุญโสม อภิบุณโยภาส ผู้บริหารสายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และ นางสาวพิมนวันย์ บุญชนิตวรณัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) นำคณะร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ ท่ามกลางประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำต่อแถวเข้ารอถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากหลายหน่วยงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น การบริการน้ำดื่มและอาหารพระราชทาน ห้องสุขาเคลื่อนที่ การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาความสะอาด การจราจรและความปลอดภัย รวมถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก็ได้จัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการประชาชนฟรี 16 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปยังสนามหลวงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น.