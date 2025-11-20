รถไฟฟ้าสายสีแดง จับมือ สน.เตาปูน ตรวจจุดบริการ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

เมื่อเร็ว ๆ นี้นายวัฒนา ขันธิโชติ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รถไฟฟ้าสายสีแดง – SRTET)
ร่วมกับ พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สน.เตาปูน ลงพื้นที่ตรวจจุดให้บริการ ประชาชนที่มาขึ้นรถ Shuttle Bus บริเวณประตู 12 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ที่ไปยังท้องสนามหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงได้มอบน้ำดื่มให้บริการประชาชน โดยมีผู้แทน สน.เตาปูน เป็นผู้รับมอบ ทั้งสองหน่วยงานยังได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)