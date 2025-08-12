รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จับมือ 191ตรวจเข้มช่วงหยุดยาวสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ -สถานีตลิ่งชัน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ(191) ทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องปรามเหตุ และออกตรวจอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติ (11-12 ส.ค. 2568) ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยตรวจพื้นที่ในระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง(Red Line) ที่
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีตลิ่งชัน บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว จุดคัดกรองผู้โดยสาร ทั้งนี้กำชับให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้มงวดในการตรวจและเฝ้าระวังมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาว เมื่อเร็วๆ นี้