สน.เตาปูนอบรมเพิ่มศักยภาพ รปภ.สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

เมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เด่นโดม ลาภานันต์ ผกก.สน.เตาปูน มอบหมายให้ พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย รอง ผกก.ป.สน.เตาปูน, พ.ต.ต.อดิศักดิ์ พองพรหม สวป.(ชส.) สน.เตาปูน พร้อมด้วยชุด SWAT และชุด ตชส. สน.เตาปูน จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 40 คน ภายใต้ “โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อการดูแลความปลอดภัยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อย่างยั่งยืน”
โดยให้การฝึกอบรมในเรื่องบทบาท รปภ. กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม, การสังเกตและจดจำบุคคล/วัตถุต้องสงสัย และแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อตรวจพบบุคคลต้องสงสัยผ่านเครื่อง walk through สำหรับการอบรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมสนาม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์