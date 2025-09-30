ครม.ไฟเขียวทบทวนมติรถไฟฟ้า 20 บาท”สีแดง–ม่วง”ขยายไปถึง 30 พ.ย. 68

ครม. เคาะทบทวนมติมาตรการ รถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ตลอดสาย”สีแดง–ม่วง ขยายออกไปอีก 2 เดือน (ต.ค.–พ.ย. 2568) “พิพัฒน์”เผยเพื่อความต่อเนื่องปชช.ได้ประโยชน์ พร้อมเร่งศึกษามาตรการลดค่าเดินทางทั้งระบบ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (30 ก.ย. 2568) มีมติอนุมัติขยายมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ที่เดิมสิ้นสุดในวันนี้ (30 ก.ย. 2568) ออกไปอีก 2 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และให้มาตรการต่อเนื่องไม่สะดุด
พร้อมกันนี้ ครม. ยังมีมติให้ตั้งคณะกรรมการร่วม มีหน่วยงานจากกระทรวงการคลังเข้าร่วม เพื่อประเมินผลโครงการและพิจารณาทิศทางการดำเนินการระยะต่อไป
ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กลับไปใช้มติครม.เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2567 เรื่องมาตรการกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - รังสิต และสายสีม่วงช่วงคลองบางไผ่ - เตาปูน
โดย สาระสำคัญตามมติครม.เดิมเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2568 กำหนดให้ระยะเวลามาตรการของรถไฟฟ้าทั้งสองสายสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย. 2568 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจาก มติครม.วันที่ 29 พ.ย. 2567 ที่ ให้รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ใช้ราคาสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2568ดังนั้น ที่ประชุมครม.จึงมีมติให้กลับไปใช้มติครม.วันที่ 29 พ.ย.2567 หรือ ใช้ราคาไม่เกิน 20 บาทต่อไปอีก 2 เดือน
โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ในระหว่างนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปดำเนินการหาวิธีที่ยั่งยืน โดยจะต้องลดภาระประชาชนและไม่เป็นภาระกับรัฐบาล ซึ่งจะต้องเสนอเข้าครม.อีกครั้งในอีก 2 เดือนข้างหน้า
“เดิมมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้น ในช่วง 2 เดือนนี้ จะต้องเอาตัวเลขมาคุยกันว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ ถ้าจะไปต่อ จะไปต่อแบบไหน ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปกัน” โฆษกรัฐบาลกล่าว