เตรียมเฮ!"คมนาคม"จ่อชงครม. วันนี้(30 ก.ย.68) ทบทวนมติ 20 บาท" แดง-ม่วง” ใช้ถึง 30พ.ย.68

จับตา"คมนาคม"ชงครม.วันนี้(30 ก.ย.68) ทบทวนมติครม. เดือนก.ค.68 ใช้มาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย “แดง-ม่วง” ถึง 30พ.ย.68 ตามนโยบาย เพื่อความต่อเนื่อง ช่วย ลดค่าใข้จ่ายเดินทางประชาชน
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี วันนี้ (30 ก.ย.68) ซึ่งกำหนดประชุมหลังรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วเสร็จ ในช่วงเย็นนั้น กระทรวงคมนาคม จะมีเสนอการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เรื่องมาตรการอัตรา ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล (ระยะที่ 2) ใหม่ โดยยกเลิกมติดังกล่าว สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ - รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่มีกรอบเวลาสิ้นสุดมาตรการถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ไปสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นไป ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
รายงานข่าวแจ้งว่าเรื่องนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าเป็น เรื่องเร่งด่วนที่สมควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการ ระบบราง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ แล้วมีแนวทางปฏิบัติมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2566
อีกทั้งยังสอดคล้องกับที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที ่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุข ให้กับพี่น้องคนไทย โดยในด้านเศรษฐกิจ จะสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพ่่น้องประชาชนในชีวิตประจำวัน อาทิ ค่าพลังงาน ค่าน้ำดื่มสะอาด ค่าโดยสาร ค่าผ่านทาง เพื่อให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยขณะนี้ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างเร่งผลักดันกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติตั๋วร่วม พ.ศ. .... ให้ประกาศใช้โดยเร็ว เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการลดค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นมาตรการค่ารถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาท หรือ 20 บาทตลอดสาย สายสีแดง และสายสีม่วง ที่ต่อเนื่อง จะสอดคล้อง ตามนโยบายของรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก ณ กระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงเรื่อง ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสายสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงที่จะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามมติครม.ล่าสุดว่า จะหารือกับนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมติครม.เดิมสามารถยกเลิกได้หรือไม่ หรือจะสิ้นสุดไปเลยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จากนั้นจะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมครม.อีกครั้งโดยเร็ว