อ่วม!ปิดฉากรถไฟฟ้า 20 บาท 1 ต.ค.68 ผู้โดยสาร”แดง-ม่วง”กว่าแสนคน เตรียมควักจ่ายราคาเดิม

ปิดฉากรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย 1 ต.ค.68 “แดง-ม่วง”กลับไปเก็บราคาเดิม ผู้โดยสาร 2 สายที่มีกว่า 1.2 แสนคนต่อวันเตรียมจ่ายค่าตั๋วเพิ่ม “รฟฟท.”เผยตั๋วเดือนประหยัดสุด 50 เที่ยว เฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นพรรคภูมิใจไทย มีผลกระทบต่อมาตรการค่ารถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาท หรือ 20 บาทตลอดสาย ที่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยต้องปิดฉากไปด้วย ขณะที่ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่ได้ดำเนินมาตรการค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสายระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2566 และในปีที่ 2 จะสิ้นสุดมาตรการ วันที่ 30 ก.ย. 2568 นั้น จึงทำให้รถไฟฟ้าทั้ง2 สายต้องกลับไปเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568
เป็นต้นไป
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า
ในฐานะผู้ให้บริการได้มีการเตรียมความพร้อมกรณีต้องกลับไปเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติ ในวันที่ 1 ต.ค. 2568 ทั้งนี้ ยังได้มีการประสานกับกระทรวงคมนาคม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับมติครม.ในกรณีมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสายเพื่อความชัดเจนด้วย รวมถึงจะต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ด้วยว่า ว่าจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม) วันที่ 8 ก.ค. 68 เรื่อง มาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล (ระยะที่ 2) ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2567 การดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีแดง จากกรอบเวลาสิ้นสุดมาตรการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ให้ทบทวนจากเดิมเป็นสิ้นสุดมาตรการถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
สำหรับอัตราค่าโดยสารตาม รถไฟชานเมืองสายสีแดง เริ่มต้น 12 บาทสูงสุด 42 บาท และมีส่วนลดสำหรับ นักเรียน เริ่มต้น 11 บาท สูงสุด 35 บาท ผู้สูงอายุ เริ่มต้น 6 บาท สูงสุด 21 บาท ซึ่งผู้ให้บริการจะนำบัตรโดยสารรายเดือนกลับมาจำหน่าย ประหยัดสุด 50 เที่ยว 1,250 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท
ด้านนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามมติครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2568 มีมติเห็นชอบ มาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทของสายสีม่วงสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2568 ดังนั้นสายสีม่วงจะต้องกลับไปเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติ ตั้งแต่วันที่ เว้นแต่จะมีการเสนอปรับเปลี่ยนมติครม.
สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป เริ่มต้น 14 บาท สูงสุด 42 บาท ส่วนเด็กและผู้สูงอายุ ได้รับส่วนลด 50% ส่วนนักเรียน นักศึกษา ได้รับส่วนลด 10%
รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีม่วง มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาประมาณ 8.1 - 8.8 หมื่นคน/วัน โดยเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสาร 85,838 คน
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดง มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดา ประมาณ 4.1 - 4.5 หมื่นคน/วัน โดยเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสาร 41,330 คน คน