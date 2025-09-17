รฟท.ชงบอร์ดเคาะเพิ่มภารกิจ "รฟฟท." คุมซ่อมบำรุง "สายสีแดง" ปี 69 ตั้งงบ 591 ล้านบาทค่าจ้างเดินรถ

รฟท.ชงบอร์ดเคาะเพิ่มภารกิจ รฟฟท.ดูแลจัดจ้างงานซ่อมบำรุง ระบบ และอาคารสถานีทั้ง 12 สถานี “สายสีแดง” วงเงิน 329 ล้านบาท พร้อมเตรียมเคาะงบจ้างเดินรถปี 69 จำนวน 591 ล้านบาท ส่วนปี 70 เตรียมจ้าง 2 ฉบับ แยกสัญญาเดินรถ-ซ่อมบำรุง
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2569 รฟฟท.ในฐานะบริษัทลูกการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เสนอขอรับค่าจ้างในการบริหารการเดินรถไฟสายสีแดง วงเงิน 591 ล้านบาท โดยจะมีการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.พิจารณาอนุมัติในวันที่ 25 ก.ย. 68
นอกจากนี้ รฟท.ยังมอบภารกิจเพิ่มเติมให้รฟฟท.ในการดูแลซ่อมบำรุงอาคารสถานีทั้ง 12 สถานี และการซ่อมบำรุงระบบรางระบบรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ในรูปแบบการมอบอำนาจให้ทำการแทน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายงบประมาณกับรฟท.โดยตรง วงเงินประมาณ 329 ล้านบาท
สำหรับการซ่อมบำรุงรถไฟสายสีแดงนั้น ก่อนหน้านี้ยังอยู่ในระยะรับประกันของผู้ผลิต ซึ่งสิ้นสุดปี 2567 ทำให้ รฟท.ต้องจัดงบประมาณดำเนินการ
นายสุเทพกล่าวว่า สำหรับสัญญาจ้างเดินรถไฟสายสีแดงในปี 2569 จะเป็นสัญญาชั่วคราว มีระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 ต.ค. 2568-วันที่ 30 ก.ย. 2569 โดยตามระเบียบแล้ว รฟฟท.จะต้องเสนอให้รฟท.อนุมัติสัญญาใหม่ทุกๆ 3 ปี แต่ตัวสัญญาจ้างจะเป็นการจ้างปีต่อปี เพื่อทบทวนขอบเขตงานที่จ้างประจำอยู่แล้ว โดย รฟฟท.มีแผนที่จะนำพื้นที่ที่ได้มามาหารายได้ต่อไป ซึ่งมีแผนศึกษาไว้แล้ว
นอกจากนี้ รฟท.และ รฟฟท.ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อแยกสัญญาจ้างจากปัจจุบัน 1 ฉบับ เป็น 2 ฉบับ คือ 1. สัญญาจ้างบริหารเดินรถ 2. สัญญาซ่อมบำรุง ซึ่งจะดูรายละเอียดการปฏิบัติการในปี 2569 เพื่อให้เห็นตัวเลขที่แท้จริงและเริ่มแยกสัญญาในปีงบประมาณ 2570 ต่อไป
สำหรับค่าจ้างบริหารการเดินรถ ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนักงานปฏิบัติการเดินรถ ประมาณ 600 ล้านบาท/ปี ส่วนงานด้านซ่อมบำรุงคาดว่าประมาณ 400 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินจะเป็นไปตามภารกิจการซ่อมบำรุงที่ต้องเข้มข้นตามจำนวนระยะทางวิ่งสะสมของขบวนรถ และอุปกรณ์ต่างๆ