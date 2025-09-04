บอร์ดทอท.แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร 36 ตำแหน่ง ตั้ง"การันต์”อดีต ผอ.สนามบินดอนเมืองยุคอุบัติเหตุทางเลื่อน นั่งผอ.สนามบินเชียงใหม่

บอร์ด ทอท.แต่งตั้งโยกย้ายระดับบิ๊ก 13 ตำแหน่ง และระดับ 9 อีก 23 ตำแหน่งเผย”การันต์” อดีตผอ.สนามบินดอนเมือง ที่เคยถูกเด้งเข้าเข้ากรุ จากเหตุทางเลื่อนทำผู้โดยสารขาขาด ได้ตำแหน่งผอ.สนามบินเชียงใหม่
รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 โดยมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชองการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงาน ทอท.ระดับ 10, ระดับ 11 จำนวน 13 คน โดยนางสางปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามในคำสั่ง ทอท.ที่2609/ 2568 เรื่องแต่งตั้งพนักงาน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ รายชื่อ ที่น่าจับตามอง ในการแต่งตั้งครั้งนี้ คือนายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา 11 ทอท. ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระดับ 11) ซึ่งก่อนหน้านี้ นายการันต์ เคยเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และเป็นบุคคลที่ได้รับการจับตาว่า เลื่อนตำแหน่งค่อนข้างเร็ว เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับหน้าห้องของ นายนิตินัย ศิริสมรรถการซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในขณะนั้น แต่เนื่องจากเกิดเหตุทางเดินเลื่อนที่สนามบินดอนเมือง ทำให้ผู้โดยสารขาขาด เมื่อเดือนมิ.ย. 2566 ทำให้มีคำสั่งย้ายนายการันต์ไปเป็นที่ปรึกษา 11 เพื่อลดกระแสในขณะนี้
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2568 บอร์ดทอท.ได้มีการประชุมอีกครั้งและมีมติแต่งตั้งโยกย้าย พนักงานระดับ 9 อีก 23 ตำแหน่ง