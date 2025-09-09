จับสัญญาณ รถไฟฟ้า 20 บาท “อนุทิน”ยังตอบไม่ชัด ลุ้น 30 ก.ย. นี้ เอาไง “แดง-ม่วง”หมดอายุ

“อนุทิน”ตอบไม่ชัด รถไฟฟ้า 20 บาท ชี้เป็นประโยชน์ แต่ต้องดูว่าเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่ หวั่นขาดทุนต้องหางบมาเติมทุกปี จับตา 30 ก.ย. ครบเวลา 20 บาท“สีแดง-ม่วง”เอาไงต่อ ส่วนแก้สัญญาสัมปทานเจรจายังไม่จบ
วันที่ 9 ก.ย. 68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงเรื่อง ค่าโดยสาร รถไฟฟ้า 20 บาท ที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยว่าจะสานต่อหรือไม่ ว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์แต่ต้องมาดูว่า บางโปรเจ็ค ทำแล้วขาดทุน หรือต้องไปซื้อมาก็ไม่ได้ พร้อมย้ำว่าต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง และโครงการต้องอยู่รอดและพึ่งพาตัวเองได้
“ไม่ใช่ 20 บาทแล้วมานั่งหาส่วนต่างทุกปี ตั้งเป็นงบประมาณ มันไม่ใช่ หรือไปซื้อกิจการมาจากนักลงทุน ก็ไม่ใช่เพราะคนที่ลงทุนเขามีความเสี่ยง”
@วุฒิสภาผ่านวาระ 1 กฎหมาย 3 ฉบับ
รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาท ทุกสีตลอดสาย ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย นั้น มีร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ที่เป็นส่วนสำคัญ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. และ แก้ไขร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ได้ลงมติเห็นชอบแล้วทั้ง 3 วาระ
และล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) ได้มีการพิจารณาและลงมติเห็นชอบ กฎหมาย 3 ฉบับในวาระแรกเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะมีการตั้งคณะกรรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตามขั้นตอน โดย คณะกรรมกมธ.วิสามัญร่างพ.ร.บ.ตั๋วร่วมและ แก้ไขร่างพ.ร.บ. การรถไฟฟ้าฯ เริ่มประชุมนัดแรก วันที่ 9 ก.ย.68 ส่วนกมธ.วิสามัญ ร่างพ.ร.บ. ขนส่งทางรางฯ กำหนดประชุมนัดแรก วันที่ 11 ก.ย. 68
และเมื่อผ่านการพิจารณา สว.ครบตามขั้นตอนจากนี้ จะนำไปสู่การนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
นอกจากร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทจะใช้ได้ จะต้องมีการแก้ไขสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
,สีชมพู ,สีเหลือง รวมถึงรถไฟฟ้าสีเขียว ในประเด็น ที่ให้เอกชนต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐเพิ่ม หากมีจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายด้วย
@เจรจาแก้สัญญา “BEM - BTS “ยังไม่จบ
รายงานข่าวแจ้งว่า การเจรจาแก้ไขสัญญากับ เอกชน คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (สัมปทานสายสีน้ำเงิน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) (รถไฟฟ้าสายสีเขียว ) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) (สัมปทาน รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ) และ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) (สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู ) ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ
@จับตา 30 ก.ย.นี้ “สีม่วง-แดง” หมดอายุ 20 บาท อาจต้องกลับไปเก็บราคาเดิม
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ซึ่งปัจจุบันใช้นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเป็นปีที่ 2 และมีมติมติครม. เมื่อเดือนก.ค. 2568 ให้สิ้นสุดมาตรการ วันที่ 30 ก.ย. 2568 เพื่อปรับเวลาให้เริ่มใช้โครงการ รถไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาทตลอดสายทุกสีตรงกันนั้น ก่อนหน้านี้ นายสุริยะ ในฐานะรมว.คมนาคม ยืนยันว่า สายสีแดงและสีม่วง สามารถใช้ 20 บาทได้ต่อเนื่อง แม้ 20 บาททุกสายจะเลื่อนไปใช้วันที่ 15 พ.ย. 68
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ จะต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้ง สำหรับรถไฟฟ้าสีม่วง และสีแดง ที่จะสิ้นสุด มาตรการ 20 บาทตลอดสาย ระยะแรก ในวันที่ 30 ก.ย. 68
@ยอดลงทะเบียน”แอปฯทางรัฐ” 3.17 แสนราย
ผู้สื่อข่าว ได้ตรวจสอบยอดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย (ใช้ได้กับรถไฟฟ้า 10 สาย ข้ามสายกี่ต่อก็ได้) ผ่านแอปพลิเคชัน"ทางรัฐ" ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนมา ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 68 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 9 ก.ย. 68 พบว่า มีจำนวนลงทะเบียนสำเร็จ 317,814 users แบ่งเป็นบัตร EMV 166,487 ใบ และบัตรแรบบิท 221,126 ใบ