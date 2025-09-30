“พิพัฒน์” จ่อชง ครม.ต่ออายุรถไฟฟ้าสายสีแดง-ม่วง 20 บ.ตลอดสายอีก 2 เดือน ลดค่าใช้จ่าย ปชช.

รมว.คมนาคม จ่อชง ครม.ขยายมาตรการรถไฟฟ้าสายสีแดง-ม่วง 20 บ.ตลอดสายอีก 2 เดือน ต.ค.- พ.ย.นี้ เพื่อความต่อเนื่องลดค่าใช้จ่าย ปชช.
วันนี้ (30 ก.ย.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันนี้จะมีการเสนอที่ต่อประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เกี่ยวกับมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายสีแดงและสีม่วง ซึ่งสิ้นสุดในวันนี้ ก่อนที่จะมีการขยายมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาท ออกไปอีก 2 เดือน คือ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน นี้ เพื่อความต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเดินทางประชาชน