"อัลคาราซ" ซิวแชมป์ยูเอสฯ สมัย 2 ทวงคืนมือ 1 โลก

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชาวสเปน เอาชนะ ยานนิก ซินเนอร์ จาก อิตาลี 3-1 เซต คว้าแชมป์ศึกยูเอส โอเพน สมัยที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ท่ามกลางเสียงโห่ปะปนเสียงเชียร์ ต้อนรับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
อัลคาราซ วัย 22 ปี ครองแชมป์แกรนด์ สแลม สมัยที่ 6 ของอาชีพ ด้วยสกอร์ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 แก้มือ ซินเนอร์ มือ 1 รายการ จากความปราชัยศึกวิมเบิลดัน รอบชิงชนะเลิศ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน อัลคาราซ ยังทวงมือ 1 ของโลกคืนจาก ซินเนอร์ กลับสู่แรงกิงสูงสุดครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 หลังหยุดสถิติชนะรวด 27 แมตช์ เฉพาะฮาร์ด คอร์ต ระดับแกรนด์ สแลมของ หวดชาวอิตาเลียน
นอกจากนี้การปรากฎตัวของ ทรัมป์ ยังส่งผลให้การแข่งขันล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 30 นาที เนื่องจากแฟนลูกสักหลาดหลายคน ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เป็นเหตุให้ ทรัมป์ วัย 79 ปี เจอเสียงโห่ปะปนเสียงเชียร์เบาบาง เมื่อถูกฉายภาพขึ้นจอยักษ์ระหว่างแมตช์