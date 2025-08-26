"อัลคาราซ" เปิดตัวทรงผมนายร้อย เข้ารอบ 2 ยูเอส โอเพน

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชาวสเปน ประเดิมสนามศึกยูเอส โอเพน ด้วยลุคใหม่ เอาชนะ ไรล์ลี โอเปลกา เจ้าถิ่น 3 เซตรวด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 ส.ค.) ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
อัลคาราซ วัย 22 ปี เดินลงสังเวียน อาร์เธอร์ แอช สเตเดียม พร้อมทรงผมสั้นเกรียนคล้ายนายทหาร
ถึงแม้มาดใหม่ของ อัลคาราซ ขัดใจเพื่อนร่วมอาชีพบางคน อาทิ ฟรานเซส ติอาโฟ ชาวอเมริกัน ที่มองว่า "หมดหล่อ (terrible)" แต่ไม่ได้รบกวนสมาธิของ แชมป์แกรนด์ สแลม 5 สมัย โดยปราบ โอเปลกา ส่วนสูง 6 ฟุต 11 นิ้ว (210 เซนติเมตร) 6-4, 7-5, 6-4
อัลคาราซ กล่าวด้วยความยินดี หลังเอาชนะผู้เล่นสายเสิร์ฟหนัก "วันนี้เป็นแมตช์ที่ยากแมตช์หนึ่ง ไรล์ลี สุดยอดมาก ผมเล่นตามจังหวะตัวเองแทบไม่ได้ แต่ผมยินดีกับผลงานตัวเอง วันนี้ผมเล่นได้ยอดเยี่ยม"
อัลคาราซ ยิ้มแล้วตอบเกี่ยวกับผมทรงใหม่ ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง "คุณต้องถามคนดูว่าชอบหรือเปล่า ผมคิดว่าพวกเขาชอบนะ"