"อัลคาราซ" อัด 32 วินเนอร์ เข้ารอบ 3 ยูเอส โอเพน

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสชาวสเปน เข้ารอบ 3 ศึกยูเอส โอเพน วันพุธที่ 27 สิงหาคม ขณะที่ โนวัค ยอโควิช ต้องออกแรงถึง 4 เซต
อัลคาราซ มือ 2 รายการ ซึ่งอาจดวลกับ ยอโควิช รอบรองชนะเลิศ ตามสายการแข่งขัน ต้อน มัตเตีย เบลลุชชี จาก อิตาลี ขาดลอย 6-1, 6-0 และ 6-3 ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 36 นาที
หวดวัย 22 ปี กระหน่่ำ 32 วินเนอร์ เล่นงาน เบลลุชชี มือ 65 ของโลก เจ้าของสถิติเฉพาะ แกรนด์ สแลม แค่รอบ 3 วิมเบิลดัน 2025 รอพบ ลูเซียโน ดาร์เดรี มือ 32 รายการจาก อิตาลี ต่อไป
ด้าน ยอโควิช ผู้ล่าสถิติแชมป์แกรนด์ สแลม สูงสุดตลอดกาล 25 สมัยตลอดอาชีพ ชนะ แซ็คคารี สไวจ์ดา จาก สหรัฐอเมริกา 6-7(5/7), 6-3, 6-3, 6-1
แมตช์ต่อไป "โนเล" จะพบ คาเมรอน นอร์รี จาก สหราชอาณาจักร ผู้เอาชนะ ฟรานซิสโก โคเมซานา จาก อาร์เจนตินา 7-6(7/5), 6-3, 6-7(0/7), 7-6(7/4)
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อารีนา ซาบาเลนกา มือ 1 ของโลก ชนะ โปลินา คูเดอร์เมโตวา จาก รัสเซีย 7-6(7/4), 6-2 และ เอ็มมา ราดูคานู แชมป์ปี 2021 ชนะ เจนิซ เจน จาก อินโดนีเซีย 6-2, 6-1