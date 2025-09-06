"อัลคาราซ" ดวล "ซินเนอร์" รอบชิงฯ แกรนด์ สแลม 3 ครั้งติด

คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 2 ของโลก เอาชนะ โนวัค ยอโควิช จาก เซอร์เบีย 3 เซตรวด วันศุกร์ที่ 5 กันยายน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกยูเอส โอเพน พบ ยานนิก ซินเนอร์ แชมป์เก่า
อัลคาราซ มือ 2 รายการ งัดฟอร์มอันดุดัน ดับความหวัง ยอโควิช ลุ้นแชมป์แกรนด์ สแลม สมัยที่ 25 ตลอดอาชีพ โดยเอาชนะไป 6-4,7-6(7/4), 6-2 เวลารวม 2 ชั่วโมง 23 นาที
แมตช์ต่อมา ซินเนอร์ มือ 1 ของโลก ต้องออกแรงถึง 4 เซต เอาชนะ เฟลิกซ์ ออเกอร์-อาลีอัสซิม มือ 25 รายการจาก แคนาดา 6-1, 3-6. 6-3, 6-4
หมายความว่า อัลคาราซ กับ ซินเนอร์ โคจรมาพบกันรอบชิงชนะเลิศ ระดับแกรนด์ สแลม ครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ตลอดฤดูกาล 2025 วันอาทิตย์นี้ (7 ก.ย.) โดย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี จะมานั่งชมการแข่งขันด้วย .
อัลคาราซ ฉลองชัยชนะในการปะทะกันครั้งแรก ศึกเฟรนช์ โอเพน รอบชิงชนะเลิศ กินเวลานาน 5 ชั่วโมง 29 นาที เดือนมิถุนายน ขณะที่ ซินเนอร์ แก้มือศึกวิมเบิลดัน รอบชิงชนะเลิศ อีก 1 เดือนต่อมา