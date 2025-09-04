"ซินเนอร์" เข้ารอบรองฯ ยูเอส โอเพน "อนิซิโมวา" ล้างแค้น "สวิอาเท็ก"

ยานนิก ซินเนอร์ แชมป์เก่า เข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกยูเอส โอเพน วันพุธที่ 3 กันยายน ขณะที่ อแมนดา อนิซิโมวา เจ้าถิ่น ชำระแค้น วิมเบิลดัน รอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ อิกา สวิอาเท็ก จาก โปแลนด์ ปะทะ นาโอมิ โอซากะ
ซินเนอร์ มือ 1 ของโลก ต้อน ลอเรนโซ มูเซตติ มือ 10 รายการ 3 เซตรวด 6-1, 6-4, 6-2 ในแมตช์รอบ 8 คนสุดท้ายแบบ ออล-อิตาเลียน ครั้งแรกของประวัติศาสตร์แกรนด์ สแลม
ซินเนอร์ ซึ่งจะดวลกับ เฟลิกซ์ ออเกอร์-อาลีอัสซิม จาก แคนาดา กล่าว "มันเป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยม มีความแน่นอนมาก ผมเริ่มต้นแมตช์ได้ดีมาก ผู้เล่นทุกคนที่มาถึงรอบรองชนะเลิศของ แกรนด์ สแลม สามารถบอกได้ว่า พวกเขากำลังเล่นได้ดีสุด"
ซินเนอร์ วัย 24 ปี ทาบสถิติชนะแมตช์ระดับแกรนด์ สแลม สูงสุดของ นิโกลา ปิเอตรันเจลี เฉพาะชาวอิตาเลียน ทำไว้ 86 แมตช์
ด้าน ออเกอร์-อาลีอัสซิม มือ 25 รายการ เอาชนะ อเล็กซ์ เดอ มินอร์ จาก ออสเตรเลีย อย่างดุเดือด 4-6, 7-6 (9/7), 7-5, 7-6 (7/4) กินเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อนิซิโมวา คืนฟอร์มจากความปราชัยแบบ "ดับเบิล-เบเกิล (0-6, 0-6)" ประมาณ 2 เดือนก่อน เอาชนะไป สวิอาเท็ก มือ 2 รายการ 6-4, 6-3 ที่มหานคร นิว ยอร์ก
ด้าน โอซากะ ชนะ คาโรลินา มูโชวา มือ 11 รายการจาก เช็ค 6-4, 7-6(7/3) ยืดสถิติเข้ารอบลึกสุดระดับแกรนด์ สแลม นับตั้งแต่คลอดลูกสาว เมื่อปี 2023
หวดสาวญี่ปุ่น กระหน่ำ 30 วินเนอร์ ดูเหมือนจะกลับมาเป็นคนๆ เดียวกับตอนคว้าแชมป์บนสังเวียน ฟลัชชิง เมโดว์ส ปี 2018 และ 2020