ขสมก.แจ้งรถ Shuttle Bus ฟรี สังเกตป้าย M1 – M14 ใช้เดินทางไปสนามหลวง

ขสมก. จัดรถ Shuttle Bus (บริการฟรี) 14 สาย สังเกตป้าย หมายเลข M1 – M14 อำนวยความสะดวก เดินทางไปสนามหลวง เพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการ ฟรี จำนวน 14 เส้นทาง จากจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึง
ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตหมายเลข M1 – M14 ในการเลือกใช้บริการได้ ดังนี้
M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระ - สนามหลวง
M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามไซย - สนามหลวง
M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอด - สนามหลวง
M4 รถไฟฟ้าสถานีสยาม - สนามหลวง
M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า - สนามหลวง
M7 อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งพญาไท) - สนามหลวง
M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สนามหลวง
M9 สถานีขนส่งฯ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง
M10 สถานีกรุงเทพหัวลำโพง - สนามหลวง
M11 สถานีขนส่งฯ เอกมั้ย - สนามหลวง
M12 บางใหญ่ - สนามหลวง
M13 สนามราชมังคลากีฬาสถาน - สนามหลวง
M14 สถานีขนส่งฯ (หมอซิต 2) – สนามหลวง