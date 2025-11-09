เช็กเลย! ขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ฟรี 16 เส้นทาง เชื่อมเดินทางสู่สนามหลวง

ขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการประชาชนฟรี! 16 เส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางด้วย เส้นทาง M1-M14 และรถวงกลมสนามหลวง เส้นทาง M15-M16 อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางสู่สนามหลวง
ตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบรมมหาราชวัง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการประชาชนฟรี 16 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปยังสนามหลวงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยรถ Shuttle Bus เส้นทาง M1-M14 จำนวน 14 เส้นทาง และรถ Shuttle Bus วงกลมสนามหลวง เส้นทาง M15-M16 จำนวน 2 เส้นทาง พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบ GPS ให้บริการข้อมูลสถานะรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ณ ท้องสนามหลวง
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ขสมก.ได้จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี จำนวน 14 เส้นทางอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยรถ Shuttle Bus เส้นทาง M1-M14 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเข้าสู่สนามหลวง ซึ่งได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.-6 พ.ย. 68 มีผู้ใช้บริการสะสมกว่า 40,000 คน
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ขสมก.จะเพิ่มการให้บริการรถ Shuttle Bus วงกลมสนามหลวงอีก 2 เส้นทาง คือ M15 ท่าช้าง-สนามหลวง และรถโดยสารปรับอากาศ M16 เทวาภิรมย์-สนามหลวง เพื่อเป็น Feeder ในการอำนวยความสะดวกรับ–ส่งประชาชนภายในพื้นที่สนามหลวง
นอกจากนี้ ภายในจุดบริการรถโดยสาร ณ สนามหลวง ขสมก.ได้เชื่อมต่อระบบ GPS พร้อมทั้งระบบแสดงสถานะและเวลาคาดการณ์จากท่าต้นทางมายังสนามหลวง ของรถ Shuttle Bus ทั้ง 16 เส้นทาง แสดงบนจอภายในจุดบริการรถโดยสาร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างง่ายดาย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการ ให้ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง และจัดสายตรวจพิเศษดูแลความปลอดภัยในการใช้บริการตลอดวัน
โดยรถ Shuttle Bus จำนวน 113 คัน ใน 16 เส้นทาง ผ่านการตรวจสภาพและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุกวัน พร้อมจัดทีมช่างเทคนิคประจำแต่ละเส้นทาง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากรถ Shuttle Bus แล้ว ขสมก.ยังคงมีรถโดยสารที่ให้บริการในเส้นทางปกติอีก 18 เส้นทาง ที่มุ่งเข้าสู่สนามหลวง พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนด้วยความสะดวก ปลอดภัยในทุกเส้นทาง
รถ Shuttle Bus ให้บริการประชาชน จำนวน 16 เส้นทาง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : เส้นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและท่าเรือ
• M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระ - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามไชย - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอด - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M4 รถไฟฟ้าสถานีสยาม - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.30 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
กลุ่มที่ 2 : เส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
• M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งพญาไท) - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M9 สถานีขนส่งฯ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M10 สถานีกรุงเทพหัวลำโพง - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
กลุ่มที่ 3 : เส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
• M11 สถานีขนส่งฯ เอกมัย - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M12 บางใหญ่ - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M13 สนามราชมังคลากีฬาสถาน - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M14 สถานีขนส่งฯ (หมอชิต 2) - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
กลุ่มที่ 4 : เส้นทางวงกลมสนามหลวง
• M15 ท่าช้าง - สนามหลวง เวลาให้บริการจากต้นทาง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 07.30 น. คันสุดท้าย 19.00 น.
• M16 เทวาภิรมย์ - สนามหลวง
เวลาให้บริการจากต้นทาง คันแรก 08.00 น. คันสุดท้าย 22.30 น.
รถโดยสารเส้นทางปกติ 18 เส้นทาง ดังนี้ 3(2-37), 15(4-2), 25(3-7E), 32(2-5), 47(3-41), 53(2-9), 59(1-8), 59(1-7E), 60(1-38), 70(2-14), 80(4-43), 91, 91ก, 501(1-53), 1-80E, 2-32E, A4 และ S1