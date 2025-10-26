รฟม.พร้อมอำนวยความสะดวกปชช. ​MRT สีน้ำเงิน 4 สถานี มีรถขสมก. รับ - ส่ง ฟรีไป สนามหลวง

รฟม. เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT 4 สาย โดยมีรถขสมก. รับ - ส่ง ฟรี จาก 4 สถานี MRT สายสีน้ำเงิน“ท่าพระ ,สนามไชย ,สามยอด,หัวลำโพง”ไปยังสนามหลวง อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการนี้ รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และ รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) ได้กำชับให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสาย จัดเตรียมมาตรการต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยจัดเตรียมขบวนรถเสริม/เพิ่มความถี่การเดินรถให้เพียงพอต่อการให้บริการในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นในระบบรถไฟฟ้าและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง จัดเตรียมช่องทางพิเศษสําหรับจําหน่ายเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร โดยเฉพาะในสถานีที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น สถานีสนามไชย และสถานีใกล้เคียง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเส้นทางให้แก่ประชาชน รวมถึงจัดวางอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. โดยเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดแล้วจร
โดย ขสมก. จัดรถบริการรับ - ส่ง ฟรี ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไปยังสนามหลวง ดังนี้
1. สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ (ทางออกที่ 1) - สนามหลวง ระยะทาง 7 กม. จำนวน 5 คัน
2. สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (ทางออกที่ 1) - สนามหลวง ระยะทาง 2 กม. จำนวน 3 คัน
3. สถานีรถไฟฟ้าสามยอด (ทางออกที่ 3) - สนามหลวง ระยะทาง 3 กม. จำนวน 3 คัน
4. สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง (ทางออกที่ 2) - สนามหลวง ระยะทาง 13 กม. จำนวน 10 คัน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำรถยนต์มาจอดที่อาคารและลานจอดรถของ รฟม. ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ได้ดังนี้
- รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1
- รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ สถานีหลักสอง (2 อาคาร) และลานจอดแล้วจร 8 แห่ง ที่สถานีกำแพงเพชร สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน
- รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม
- รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้สั่งการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดเตรียมและดูแลสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณพระบรมมหาราชวัง