บขส.จัดรถโดยสาร-พื้นที่จอดรถ อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางถวายสักการะ”พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“บขส.” เตรียมพร้อมรถโดยสาร – จัดพื้นที่จอดรถสถานีขนส่งฯ 4 แห่ง อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ จากพื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อมต่อต่างจังหวัดในเส้นทางทั่วประเทศ และ ระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล
ด้าน นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ดำเนินการอำนวยการความสะดวกประชาชน ตามมาตรการ 4 แนวทาง ดังนี้
1.จัดเตรียมรถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) ให้บริการเที่ยวไป – กลับ เฉลี่ยวันละ 6,000 – 7,000 เที่ยววิ่ง เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเที่ยวไป – กลับ เฉลี่ยวันละ 90,000 – 120,000 คน รวมทั้งเตรียมเพิ่มเที่ยววิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทาง และไม่มีประชาชนตกค้าง เน้นความปลอดภัย สะดวก และตรงต่อเวลา
2.ประชาชนที่เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ทะเบียน 30) และรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถใช้พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) เป็นจุดจอดรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถรองรับรถได้ประมาณ 50 คันต่อวัน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับรถโดยสาร (รถเมล์) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
3.ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ บขส. และรถร่วมฯ บขส. จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีขนส่งฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารตลอดช่วงเวลาการเดินทาง
4.อำนวยความสะดวกด้านการจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ประชาชนสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 2.สถานีขนส่งฯ เอกมัย และ 3.สถานีขนส่งฯ บรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
อย่างไรก็ดี บขส. พร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเต็มกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมถวายสักการะฯ อย่างปลอดภัยและเรียบร้อย
นอกจากนี้ บขส. จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจัดกิจกรรม บขส. รวมใจ ถวายความอาลัยฯ โดยได้จัดทำริบบิ้นดำ ซึ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำริบบิ้นดำด้วย รวมทั้งได้มอบให้แก่ประชาชนและผู้โดยสาร ที่ใช้บริการ ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2