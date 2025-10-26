xs
จัดรถเมล์ ขสมก. 14 จุดไปสนามหลวง ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ "พระพันปีหลวง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ
กระทรวงคมนาคม ให้ ขสมก. จัดรถโดยสาร Shuttle Bus 8 เส้นทาง ไปยังสนามหลวง และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทางรางและทางน้ำอีก 6 เส้นทาง เพื่อรับ–ส่งประชาชนเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (26 ต.ค.) รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม จัดมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อนุญาตให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เดินรถนอกเส้นทาง จัดรถโดยสาร Shuttle Bus เชื่อมต่อจากสถานีขนส่งต่าง ๆ ไปยังสนามหลวง จำนวน 8 เส้นทาง และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทางรางและทางน้ำอีก 6 เส้นทาง เพื่อรับ–ส่งประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)

จุดให้บริการตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน และจุดจอดรถบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา หน้าโรงละครแห่งชาติ ให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00–20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางเสร็จสิ้น

สำหรับ 8 เส้นทาง ประกอบด้วย

1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) - สนามหลวง
2. สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สนามหลวง
3. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่ - สนามหลวง
4. สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) - สนามหลวง
5. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) - สนามหลวง
6. บางใหญ่ - สนามหลวง
7. สนามราชมังคลากีฬาสถาน - สนามหลวง
8. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) - สนามหลวง

ขณะเดียวกัน ยังจัดรถโดยสารเชื่อมต่อรถไฟฟ้า จำนวน 19 คัน ได้แก่

1. สถานีท่าพระ - สนามหลวง
2. สถานีสนามไชย - สนามหลวง
3. สถานีสามยอด - สนามหลวง
4. สถานีสยาม - สนามหลวง
5. สถานีวงเวียนใหญ่ - สนามหลวง

และเชื่อมต่อเรือโดยสาร จำนวน 2 คัน ได้แก่

1. ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า - สนามหลวง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิด ตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสาร

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง อย่าฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริง หากประชาชนพบการกระทำผิด สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง














