“คมนาคม” จัดรถเมล์-เรือ และรถไฟ อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมถวายสักการะสมเด็จพระพันปีหลวง

"พิพัฒน์" กำชับทุกหน่วยในสังกัดคมนาคมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางร่วมถวายสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
กระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางร่วมถวายสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. (ตามประกาศสำนักพระราชวัง)
กระทรวงคมนาคม โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย และจัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด
โดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนดังนี้ กรมการขนส่งทางบก
ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในหลายเส้นทางหลัก ได้แก่
•สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์-พระบรมมหาราชวัง
•รังสิต-พระบรมมหาราชวัง
•วงเวียนใหญ่-พระบรมมหาราชวัง
•เมืองทองธานี-พระบรมมหาราชวัง
รวมถึงเส้นทางอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศจุดจอดและรอบเวลาให้ทราบภายหลัง
พร้อมกันนี้ ได้ประสานงานกับบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) และผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางทั่วประเทศ เพื่อจัดเตรียมรถสำรองและดูแลการให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสาร พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งประจำพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาลฎีกา และพระบรมมหาราชวัง
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
จัดพ่วงตู้โดยสารพิเศษเพิ่มในขบวนรถปกติทุกเส้นทางและเตรียมขบวนรถไฟพิเศษรองรับประชาชนในวันที่มีกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย 3 เส้นทาง ได้แก่
•กรุงเทพฯ-อยุธยา-กรุงเทพฯ
•กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ
•กรุงเทพฯ-นครปฐม-กรุงเทพฯ
พร้อมประสานการเดินทางเชื่อมต่อกับ ขสมก.เพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึงท้องสนามหลวง
ระบบรถไฟฟ้า ทุกผู้ให้บริการจะเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะสถานีสนามไชยและสถานีใกล้เคียง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจำหน่ายบัตรโดยสารเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ทางน้ำ
กรมเจ้าท่าเตรียมแผนให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างท่าวังหลังและท่าพระจันทร์ ท่าเตียนและท่าวัดอรุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมประสานผู้ประกอบการเดินเรือในคลองแสนแสบ และแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำ
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักพระราชวังอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ เพื่อให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสง่างามสมพระเกียรติ
"กระทรวงคมนาคมขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมถวายสักการะสมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยความเรียบร้อยสูงสุด"